Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

Він зауважив, що РФ рухалася до Бахмута 40 км протягом дев'яти місяців. У середньому - 4 км на місяць. Росіяни вичерпали наступальний потенціал і не можуть захопити місто через щільну оборону.

"Якщо ми говоримо про Слов'янськ і Краматорськ, то там іще не менш, ніж 20 км лінії оборони, яка так само захищена. Я думаю, говорити, що ворог має потенціал, щоб після охоплення Бахмута просуватися далі, - переоцінення можливостей РФ на поточному етапі. Я думаю, зараз усі зусилля ворога на п'ятьох напрямках першої фази наступу на Донбасі, яка почалася 8 лютого, перебувають у вирішальній фазі з погляду вичерпання можливостей російських сил", - наголосив Сергій Згурець.

Експерт додав, що Бахмут важливий для стримування та сковування окупантів, але просування РФ на значну відстань за місто не має потенціалу.