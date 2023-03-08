Росія перебуває у вирішальній фазі вичерпання можливостей на Донеччині, - Згурець
РФ не просуватиметься в разі захоплення Бахмута, адже перебуває на вирішальному етапі вичерпання сил на Донеччині
Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
Він зауважив, що РФ рухалася до Бахмута 40 км протягом дев'яти місяців. У середньому - 4 км на місяць. Росіяни вичерпали наступальний потенціал і не можуть захопити місто через щільну оборону.
"Якщо ми говоримо про Слов'янськ і Краматорськ, то там іще не менш, ніж 20 км лінії оборони, яка так само захищена. Я думаю, говорити, що ворог має потенціал, щоб після охоплення Бахмута просуватися далі, - переоцінення можливостей РФ на поточному етапі. Я думаю, зараз усі зусилля ворога на п'ятьох напрямках першої фази наступу на Донбасі, яка почалася 8 лютого, перебувають у вирішальній фазі з погляду вичерпання можливостей російських сил", - наголосив Сергій Згурець.
Експерт додав, що Бахмут важливий для стримування та сковування окупантів, але просування РФ на значну відстань за місто не має потенціалу.
- 8 березня ISW повідомив, що в разі гіпотетичного захоплення РФ Бахмута виснаженим боями на Донеччині росіянам доведеться обирати між наступом на Костянтинівку та Краматорськ і Слов'янськ.
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