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В ISW спрогнозували, як розгортатимуться події у разі захоплення РФ Бахмута

8 березня, 2023 середа
06:33
війна з Росією ЗСУ Бахмут

У разі гіпотетичного захоплення росіянами Бахмута, виснаженим боями на Донеччині російським військам доведеться вибирати між наступом на Костянтинівку та Краматорськ і Слов'янськ

Про це пише Інститут вивчення війни

Американські аналітики звертають увагу, що президент України Володимир Зеленський 7 березня заявив, що гіпотетичне захоплення РФ Бахмута забезпечить російським військам "відкриту дорогу" до Краматорська, Слов’янська та інших населених пунктів Донецької області.

Проте ISW продовжує оцінювати, що російським силам бракує спроможності використати тактичне захоплення Бахмута для отримання оперативного ефекту. Ймовірно, вони швидко виснажаться, якщо навіть захоплять Бахмут. 

Після цього російським військам доведеться вибирати між двома різними напрямками просування. Вони можуть спробувати просунутися на захід вздовж траси Т0504 у напрямку Костянтинівки (приблизно 20 км від Бахмута) або можуть просунутися на північний захід вздовж траси E40 у напрямку Слов’янська та Краматорська на північному заході Донецької області (приблизно 40 км на північний захід від Бахмута).

Знекровленим російським військам, ймовірно, доведеться віддавати перевагу лише одному з цих напрямків, щоб мати хоч якісь шанси на успіх, хоча російські командири неодноразово розтягували свої сили на кількох напрямках протягом усього вторгнення. 

"Українські війська також потужно укріпили обидва ці маршрути, які забезпечені численними наземними лініями зв’язку, що проходять глибоко в український тил, і будь-яка спроба Росії просунутися цими дорогами, ймовірно, буде дуже дорогою", - дійшли висновку в ISW. 

  • 6 березня Володимир Зеленський заявив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачем Сухопутних військ Олександр Сирський висловилися за продовження оборони
  • 7 березня Інститут вивчення війни написав, що подальше утримання Бахмута важливе через можливість знищувати боєздатні російські підрозділи, проте місто на Донеччині не має критичного значення. 
  • 7 березня розвідка Британії повідомила, що українським військовим вдалося стабілізувати периметр оборони у Бахмуті, проте постачання міста ускладнилося через підрив росіянами ключового мосту. 
Володимир Зеленський
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Слов'янськ
Бахмут
Костянтинівка
Військові новини
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