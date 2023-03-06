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Позицію щодо Бахмута підтримали одноголосно: Зеленський заперечив розбіжності з Залужним

6 березня, 2023 понедiлок
23:00
війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція щодо Бахмута була підтримана одноголосно

Про це він повідомив у понеділок, 6 березня.

"Розглянули ситуацію на оперативних напрямках, у кожній ключовій точці боїв. Доповідали Головком, командувачі, розвідка. Була особлива доповідь щодо ситуації в Бахмуті, навколо міста і більш як годинна розмова. Фактично саме тема Бахмута стала основною для цієї Ставки", - сказав він.
 
Зокрема президент зазначив, що буває, "на жаль, багато різних дезінформаційних повідомлень".

"Від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов про оборону, але щось стверджує про якісь нібито рішення щодо питань оборони. Суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій, правдивий сенс", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що на Ставці прямо поставив питання і командувачу "Хортиці" генералу Сирському, і Головкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку.

"Чи відійти, чи продовжувати оборону й посилюватись у місті. Обидва генерали відповіли: не відходити й посилюватися. І ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою. Інших позицій не було. Я сказав Головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті", - сказав президент. 

Окрім цього, Зеленський також зазначив, що "немає такої частинки України, щоб сказати, що від неї нібито можна відмовитись. Немає такого українського окопу, у якому стійкість і героїзм наших бійців були б нібито нецінними".

  • Нагадаємо: 6 березня повідомлялося, що за даними Bild, президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мають різні погляди щодо битви за Бахмут на Донеччині.
Президент України
Володимир Зеленський
ЗСУ
Бахмут
Військові новини
Валерій Залужний
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