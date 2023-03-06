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Між Зеленським та Залужним виникли розбіжності щодо доцільності надалі утримувати Бахмут, - Bild

6 березня, 2023 понедiлок
14:09
війна з Росією Зеленський і Залужний

За даними Bild, президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мають різні погляди щодо битви за Бахмут на Донеччині

Про це пише Bild

За інформацією Bild, між Зеленським та Залужним виникла дискусія щодо Бахмута, оскільки у президента України та головнокомандувача ЗСУ були різні погляди, на те як мають діяти військові у місті на Донеччині, де зараз розгортаються найзапекліші бої на фронті. 

За словами кількох джерел Bild у політичному керівництві України, Залужний ще кілька тижнів тому, нібито, рекомендував подумати про вихід із Бахмута з тактичних міркувань.

Інший неназваний український урядовець сказав Bild, що рішення залишитися в Бахмуті було правильним. Він пояснив, що там російській армії було завдано серйозної шкоди як в особовому, так і в матеріальному плані, зокрема, було знищено чимало танків і бронетехніки.

Bild стверджує, що думку Залужного нібито поділяє більшість солдатів, що обороняють Бахмут. 

Інший неназваний український військовий радник попередив, що Бахмут може перетворитися на пастку для українських військових. 

"На початку Бахмут був пасткою для росіян, тепер він став пасткою для нас. Вбиваємо їх у співвідношенні 1:7 – це єдина військова причина продовжувати утримувати Бахмут. Але війська мали бути виведені три тижні тому, коли росіяни взяли Червону Гору", - сказав він. 

  • 6 березня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Бахмут забезпечив знищення значної кількості особового складу армії РФ. 

 
Володимир Зеленський
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
Валерій Залужний
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