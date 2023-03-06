Оборона Бахмута ЗСУ перетворилася на стратегічну поразку армії РФ, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Бахмут забезпечив знищення значної кількості особового складу армії РФ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"8 лютого РФ розпочала так звану другу битву за Донбас. Росія ставила собі завдання вийти у зону Краматорська та Слов'янська. Ці ворожі дії велися з трьох напрямків, а саме: Куп'янськ - Сватове - Кремінна, зона Бахмута та Вугледар. На сьогодні по жодному з цих напрямків проламування оборони України не відбулося", - наголосив Згурець.
За словами експерта, сили армії РФ не спромоглися виконати перший етап другої битви за Донбас.
"Бахмут відіграв ключову роль. Тактична оборона Бахмута була передумовою, щоб ЗСУ перетворили оборону Бахмута на основу стратегічної поразки РФ під час битви за Донбас. Бахмут забезпечив знищення значної кількості особового складу армії РФ. Фактор Бахмута зберігається й далі. ЗСУ намагається розширити оперативну ділянку, яку намагається замкнути противник. Оточення міста не відбувається, ЗСУ потужно тримають фланги", - підкреслив Згурець.
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