ЗСУ намагаються контратакувати та відновлювати втрачені позиції на Бахмутському напрямку, - боєць батальйону "Свобода" Назаренко
Боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Володимир Назаренко зазначив, що ЗСУ завдають значних та помітних втрат ворогу на Бахмутському напрямку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"За останні кілька днів ворог активізував шалені обстріли з артилерії різного калібру. Вже котрий місяць противник намагається обстрілювати Бахмут. Тут кожен день, як рік, а кожна година, як день", - зауважив Назаренко.
За його словами, ворог тисне й намагається штурмувати по всій лінії розмежування.
"Особливо небезпечні є північні та південні околиці Бахмута. Але ворог зазнає величезних втрат й ЗСУ намагаються контратакувати й відновлювати втрачені позиції", - підкреслив Назаренко.
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