Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За останні кілька днів ворог активізував шалені обстріли з артилерії різного калібру. Вже котрий місяць противник намагається обстрілювати Бахмут. Тут кожен день, як рік, а кожна година, як день", - зауважив Назаренко.

За його словами, ворог тисне й намагається штурмувати по всій лінії розмежування.

"Особливо небезпечні є північні та південні околиці Бахмута. Але ворог зазнає величезних втрат й ЗСУ намагаються контратакувати й відновлювати втрачені позиції", - підкреслив Назаренко.