Про це передає пресслужба міноборони Білорусі.

"Черговий комплект зенітного ракетного комплексу С-400 прибув у Республіку Білорусь. Найближчим часом комплекс заступить на бойове чергування. На полігонах Росії білоруські зенітники пройшли повний курс підготовки до бойового застосування системи. Військовослужбовці готові застосувати свої знання та вміння на практиці для забезпечення військової безпеки Білорусі та Союзної держави в цілому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постачання здійснювалося в рамках військового та військово-технічного співробітництва між РФ та Білоруссю.

За даними "Беларуского Гаюна", у другій половині дня 28 травня ешелон, який перевозив ЗРК С-400, було помічено в районі Колосового (Столбцовський район, Мінська область).

Після цього ешелон із ЗРК прибув на територію 25-го арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 25819), що розташований біля с. Новоколосове (Столбцовський район, Мінська область).