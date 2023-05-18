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На білоруський аеродром "Мачулищі" перебазували 10 винищувачів РФ, - Беларускі Гаюн

18 травня, 2023 четвер
13:43
Війна з Росією

З білоруського аеродрому "Барановичі" на аеродром "Мачулищі" 18 травня перебазували 10 винищувачів ВКС Росії

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Зазначається, що у проміжку з 11:20 до 13:10 було перебазовано 10 літаків - 8 винищувачів Су-34 та 2 Су-30М ВКС РФ.

Зараз усі літаки знаходяться на аеродромі "Мачулищі".

  • Міністри закордонних справ Росії та Білорусі Сергій Лавров та Сергій Алейник оприлюднили спільну заяву із вимогою про "повернення України до нейтрального позаблокового статусу".
Росія
Білорусь
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