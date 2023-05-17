Лавров та голова МЗС Білорусі оприлюднили спільну заяву щодо міжнародного статусу України
Міністри закордонних справ Росії та Білорусі Сергій Лавров та Сергій Алейник оприлюднили спільну заяву із вимогою про "повернення України до нейтрального позаблокового статусу"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Виступаємо за повернення України до нейтрального позаблокового статусу та її відмову від "нацистського" та мілітаристського характеру державної політики", - йдеться у спільній заяві Лаврова та Алейника.
Вони також наголосили, що для припинення війни в Україні кроки до "деескалації нібито повинні зробити США та НАТО.
"Для припинення нинішньої "кризи" в галузі безпеки потрібно, щоб США і НАТО переглянули свій деструктивний курс на нагнітання напруженості, зробили кроки по деескалації та виявили готовність враховувати корінні інтереси Білорусі та Росії", - заявили міністри.
- 17 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що постачання Україні далекобійних ракет та літаків призведе до ескалації у війні.
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