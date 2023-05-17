Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Виступаємо за повернення України до нейтрального позаблокового статусу та її відмову від "нацистського" та мілітаристського характеру державної політики", - йдеться у спільній заяві Лаврова та Алейника.

Вони також наголосили, що для припинення війни в Україні кроки до "деескалації нібито повинні зробити США та НАТО.

"Для припинення нинішньої "кризи" в галузі безпеки потрібно, щоб США і НАТО переглянули свій деструктивний курс на нагнітання напруженості, зробили кроки по деескалації та виявили готовність враховувати корінні інтереси Білорусі та Росії", - заявили міністри.