Про це Лавров розповів у інтерв'ю одному з російських пропагандистських телеканалів.

За його словами, Захід постачанням Україні нових видів озброєння постійно підвищує ставки та нібито прагне продовження війни.

"Вони хочуть продовження цього конфлікту. Вони хочуть постійно підвищувати ставки. Нагнітати те, що зараз називають ескалацією. Далекобійна зброя, яку зараз передали англійці, та літаки, які вже передають деякі колишні радянські країни та обіцяють сучасні американські", - сказав Лавров.

Він попередив, що такі кроки отримають реакцію у відповідь.

"Напевно, вони не наївні люди. Принаймні їхні військові мали б політикам пояснити, що на якомусь етапі дія зустрічає протидію. Якщо ви підіймаєте планку і нарощуєте рівень протистояння, то ви, напевно, повинні очікувати на відповідну реакцію – хоча б за законами фізики, за законами воєнного часу", - зазначив Лавров.