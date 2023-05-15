Є розуміння часових рамок щодо рішень про літаки для України, - Кулеба

Про у відеозверненні на Facebook сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Чекайте новин. Найближчим часом їх буде ще більше - саме щодо літаків. Зараз відбувається дуже-дуже інтенсивна дипломатія на всіх рівнях, яка наближає нас до того, що ми ефективно закриємо українське небо, що ми суттєво посилимо наші Збройні Сили з повітря, що ми отримаємо принципово нові потужності", - сказав він.

Кулеба заявив, що приблизно розуміє тимчасові рамки прийняття рішень щодо літаків для України.

Він наголосив, що візит президента Зеленського до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії має вирішальне значення у питанні формування авіаційної коаліції.

"Паралельно є трек, як ви розумієте, спілкування зі Сполученими Штатами. Ми спілкуємося всіма каналами з Америкою. Я, коли був на пересадці в Нью-Йорку по дорозі з Гватемали до Швеції, то саме зі своїм колегою держсекретарем Блінкеном більшу частину розмови ми говорили саме про F-16 і літаки", – розповів Кулеба.