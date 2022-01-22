Росія перекинула винищувачі до Білорусі

Екіпажі відпрацюють польоти на максимальну дальність, посадку на білоруські аеродроми, а також підготовку до повторних вильотів, повідомило Міністерство оборони країни-агресора.



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Днем раніше до сусідньої держави на навчання було відправлено два дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400.



До 9 лютого на території Білорусі буде створено угруповання військ.

Самі маневри відбудуться з 10 по 20 лютого.

Експерти не виключають, что навчання використовуватимуться Кремлем з метою тиску на Україну.

Окрім того, заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін повідомив про плани направити на маневри зенітний ракетно-гарматний дивізіон "Панцир-С".