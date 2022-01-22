Росія перекинула винищувачі до Білорусі
Російські багатоцільові винищувачі Су-35С у суботу, 22 січня 2022 року, вилетіли до Білорусі для участі у спільних навчаннях "Союзна рішучість - 2022"
Екіпажі відпрацюють польоти на максимальну дальність, посадку на білоруські аеродроми, а також підготовку до повторних вильотів, повідомило Міністерство оборони країни-агресора.
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Днем раніше до сусідньої держави на навчання було відправлено два дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400.
Окрім того, заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін повідомив про плани направити на маневри зенітний ракетно-гарматний дивізіон "Панцир-С".
- До 9 лютого на території Білорусі буде створено угруповання військ.
- Самі маневри відбудуться з 10 по 20 лютого.
- Експерти не виключають, что навчання використовуватимуться Кремлем з метою тиску на Україну.
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