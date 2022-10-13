English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Росія планує влаштувати диверсію на "Турецькому потоці" та звинуватити Україну, - МЗС

Росія планує влаштувати диверсію на "Турецькому потоці" та звинуватити Україну, - МЗС

13 жовтня, 2022 четвер
20:50
Світ Турецький потік

Міністерство закордонних справ у четвер закликало західних партнерів попередити російський енергетичний тероризм Росії, заявивши про неможливість зняття санкцій проти Москви чи перезапуску "Північного потоку-2"

Україна систематично попереджає партнерів про терористичні плани Росії щодо енергетичної інфраструктури, повідомляють у МЗС.

"Спроби Росії схилити європейські уряди до поступок, зокрема зняття санкцій, за допомогою енергетичного шантажу зазнали поразки. Вимоги платити за газ в рублях, зупинка постачання газу через нібито "технічні" причини та інші методи не мали жодного успіху. Натомість Європа продемонструвала силу та почала активну диверсифікацію та відмову від енергоресурсів шантажиста. Тому Путін вирішив перейти від шантажу до тероризму - фізичного пошкодження енергетичної інфраструктури. Його мета - зруйнувати шляхи постачання та поставити ультиматум: запускайте "Північний потік-2", бо у вас немає іншого вибору. Публічні натяки на це вже лунали від російських посадовців", - застергають в українському відомстві.

Україна веде постійний моніторинг російських дій, які мають ознаки підготовки до втілення цієї стратегії, та інформує партнерів про них. Президент України Володимир Зеленський публічно попередив про підготовку Росії до можливого пошкодження української газотранспортної інфраструктури, зокрема під приводом провокацій на території самої Росії, з метою примусу Німеччини до запуску "Північного потоку-2".

Також МЗС володіє даними щодо можливих аналогічних планів Росії щодо "Турецького потоку".

"Частиною цієї стратегії Кремля є нав’язливі звинувачення України та інших західних країн в нібито плануванні чи здійсненні якихось дій проти енергетичної інфраструктури. Україна категорично відкидає такі звинувачення і закликає партнерів не піддаватися на маніпуляції та спроби Росії звинуватити інших у власних терористичних діях. Це інформаційне прикриття зловмисних планів самої Росії. В цьому контексті розглядаємо брехливі заяви про нібито затримання диверсантів, які планували пошкодити "Турецький потік", як частину цієї російської стратегії дезінформації", - зазначають у МЗС.

Українська сторона наполягає, що єдиний спосіб, у який партнери можуть упередити російський енергетичний тероризм - це зайняти вже зараз тверду позицію та публічно заявити, що запуску "Північного потоку-2" чи зняття з Росії санкцій не буде за жодних умов.

"Ми закликаємо партнерів не зволікати з чітким сигналом в бік Москви, який змусить її відмовитися від терористичних планів. Зберігаючи єдність та твердість, ми змусимо російський енергетичний тероризм зазнати поразки так само, як зазнав поразки її енергетичний шантаж", - додають у Міністерстві закордонних справ.

  • Нагадаємо, Швеція відмовилася поділитися з Росією результатами свого розслідування ймовірного саботажу газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
МЗС України
газопровід
тероризм
Читайте також:
Лукашенко
10 жовтня, 2022 понедiлок
Лукашенко їде з Білорусі 11 жовтня в міжнародну поїздку
Україна - НАТО
Автор Мирослав Чех
11 жовтня, 2022 вiвторок
У розмові генерала Остіна із Шойгу американці повідомили, що можуть зробити з Росією, - Мирослав Чех
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
11 жовтня, 2022 вiвторок
Британська розвідка пояснила, чому новому командувачу "спецоперацією" буде складно виконати завдання Кремля
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.05
    Купівля 40.05
    Продаж 40.91
  • EUR
    Купівля 38.33
    Продаж 39.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
13 жовтня
22:05
Патріарх РПЦ Кирил
РПЦ готує своїх священників для служіння в окупованих регіонах України
21:40
Оновлено
Володимир Сальдо
Росія оголосила "добровільну евакуацію" мешканців окупованої Херсонщини через наступ ЗСУ
21:19
Оленівка. Місце трагедії
Єрмак: Україна дала Червоному Хресту три дні на відправку місії в Оленівку до колонії з полоненими українцями
21:04
Обстріл
Окупанти завдають ударів по Харкову, є перебої з електрикою
20:51
Макрон звинуватив Росію в розпалюванні конфлікту між Вірменією та Азербайджаном
20:46
Українське зерно
Росія шантажує ООН, що вийде із "зернової угоди", якщо не виконають її вимоги. В Україні відреагували
20:44
Ексклюзив
Валерій Чалий
Рахунок 143:5 за підсумками голосування на Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України є вбивчим, - дипломат Чалий
20:34
Оновлено
Поблизу Бєлґорода чути вибухи
Поблизу Бєлгорода здетонував ворожий склад з боєприпасами
20:29
Оновлений бустер Pfizer захищає від Омікрону, - виробник
20:25
Португалія передасть Україні шість гелікоптерів "Камов"
Португалія передасть Україні шість радянських гелікоптерів "Камов"
20:13
OPINION
Ігор Гулик
Вічно вчорашня Росія
19:56
Радбез ООН
Через агресію в Україні Росія втратила підтримку майже 40 країн - членів ООН
19:49
Оновлено
Єнс Столтенберг
Україна отримає від НАТО обладнання, яке допоможе боротися з іранськими безпілотниками, - Столтенберг
19:44
Ексклюзив
Максим Оса
Я хотів створити образ козака-воїна архаїчного бруталу, який зараз показують українці росіянам на війні, - режисер стрічки "Максим Оса та золото Песиголовця"
19:39
В Україні запустили додаток "єППО", в якому можна повідомляти про повітряні цілі
В Україні запустили додаток "єППО", в якому можна повідомляти про повітряні цілі
19:38
Олександр Оксанченко у винищувачі
Українська авіація протягом доби завдала 19 ударів по ворогу - Генштаб
19:24
ракетний удар
Окупанти за добу завдали по Україні 1 ракетний та 15 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з РСЗВ - Генштаб
19:08
імпорт
Український експорт за 8 місяців упав на понад 30%, імпорт – на 21,5%
19:06
російські війська окупанти
Окупанти викрадають українських дітей і женуть на війну російських зеків - Генштаб
19:06
Єнс Столтенберг
Союзники НАТО мобілізують зусилля, щоб надати більше допомоги Україні, - Столтенберг
18:51
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
Наративи Путіна є безвідповідальними, але ми маємо ставитися серйозно до ядерних погроз, - Столтенберг
18:48
Ексклюзив
Наступного тижня очікується прибуття перших ешелонів російських військових до Білорусі, - журналіст Калиновський
18:41
Поверненні в Україну діти
Україна повернула 96 дітей з незаконної депортації в РФ
18:38
Оновлено
ППО збила ракету
Ворог випустив по Львівщині шість ракет, 2 влучили у військовий об'єкт, 4 збила ППО
18:34
У Сербії обірвався підвісний міст
У Сербії обірвався підвісний міст з туристами: дві людини загинули, десятки постраждали
18:30
Microsoft
Функціонал Apple стане доступним в Windows 11 та Xbox
18:30
Керч
Перед Керченською переправою у заторі стоять понад тисячу вантажівок
18:24
OPINION
Сергій Фурса
Шамани брехати не будуть. Взяли гроші й обіцяли холодну зиму
18:20
ППО збила ракету на Рівненщині
На півдні Рівненщини ППО збила повітряну ворожу ціль
18:13
Воєнні злочини Росії
Румунія долучилась до Спільної слідчої групи з розслідування міжнародних злочинів в Україні
18:08
зимова форма
Першочергова потреба ЗСУ в зимовій формі закрита, - Міноборони
18:02
нафта
У вересні Росія отримала найнижчий цьогоріч дохід від продажу нафти, - Bloomberg
17:42
Кордон між Польщею та Україною
Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії українців
17:42
Жозеп Боррель
Боррель: ЄС збільшить військову допомогу Україні до понад $3 млрд
17:32
Представник Ради Європи пообіцяв підтримку захисникам Азовсталі
Мобільні будинки, засоби захисту й реабілітація воїнів: представник Ради Європи пообіцяв підтримку захисникам Азовсталі
17:32
ППО
Над Тернопільщиною ППО збила низку ракет, жертв і влучань немає
17:27
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:25
Ексклюзив
Яценюк
Путін втрачає владу у РФ, - Яценюк
17:23
Німеччина уряд
Мінфін Німеччини: Україна може розраховувати на фінпідтримку G7 під час війни
17:19
Денис Монастирський
Російські окупанти замінували майже всі місця масових поховань, - Монастирський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV