Швеція відмовляється залучати Росію до розслідувань витоку газу на "Північних потоках"
Швеція відмовилася поділитися з Росією результатами свого розслідування ймовірного саботажу газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі
Про це заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, пише Bild.
Андерссон сказала, що розслідування у Швеції є "конфіденційними", і в цьому випадку виняток не робиться.
За її словами, кожна країна може проводити свої власні розслідування, заборонену зону навколо місця вибуху скасували.
Москва неодноразово просила у Швеції та Данії взяти участь у розслідуваннях.
- Нагадаємо, 4 жовтня Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу, який стався у ніч на 26 вересня.
- 5 жовтня речник Путіна заявив: Росія сподівається, що її долучать до розслідування вибухів на "Північних потоках". Хоча досі її ніхто навіть не мав наміру залучати до цього.
- Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії.
- 10 жовтня Німеччина також розпочала розслідування ймовірного саботажу двох газопроводів.
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