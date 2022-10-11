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Швеція відмовляється залучати Росію до розслідувань витоку газу на "Північних потоках"

11 жовтня, 2022 вiвторок
04:43
Світ Місце аварії на трубопроводі Північний потік

Швеція відмовилася поділитися з Росією результатами свого розслідування ймовірного саботажу газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі

Про це заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, пише Bild.

Андерссон сказала, що розслідування у Швеції є "конфіденційними", і в цьому випадку виняток не робиться.

За її словами, кожна країна може проводити свої власні розслідування, заборонену зону навколо місця вибуху скасували.

Москва неодноразово просила у Швеції та Данії взяти участь у розслідуваннях.

  • Нагадаємо, 4 жовтня Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу, який стався у ніч на 26 вересня.
  • 5 жовтня речник Путіна заявив: Росія сподівається, що її долучать до розслідування вибухів на "Північних потоках". Хоча досі її ніхто навіть не мав наміру залучати до цього.
  • Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії.
  • 10 жовтня Німеччина також розпочала розслідування ймовірного саботажу двох газопроводів.

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Росія
Швеція
Північний потік
Північний потік-2
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