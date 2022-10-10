Німеччина почала розслідування щодо вибухів на "Північних потоках"
Німецька прокуратура в понеділок, 10 жовтня, розпочала розслідування ймовірного саботажу двох газопроводів, побудованих для постачання російського газу до Німеччини
Про це повідомило видання Associated Press.
Стало відомо, що федеральна прокуратура Німеччини, яка розслідує справи про національну безпеку, заявила про початок розслідування щодо невідомих осіб за підозрою у навмисному вибуху газопроводів "Північний потік – 1" та "Північний потік – 2", а також в антиконституційному саботажі.
Прокурори заявили, що є достатньо доказів того, що трубопроводи були пошкоджені як мінімум внаслідок двох навмисних вибухів, і мета їхнього розслідування – допомогти встановити злочинця чи злочинців, а також можливий мотив.
Німецьке розслідування йде паралельно з розслідуванням у Швеції. Минулого тижня прокурор заявив, що на місці вилучено докази.
Прокуратура також заявила, що причина їхньої участі також полягає в тому, що атака на енергоносії може вплинути на зовнішню та внутрішню безпеку Німеччини.
У неділю німецька влада заявила, що два німецькі катери вирушили до району, де стався витік, щоб з'ясувати, що сталося.
- Нагадаємо: 27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів є результатом навмисних дій.
- 30 вересня Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".
- 4 жовтня Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу, який стався у ніч на 26 вересня.
- 5 жовтня речник Путіна заявив: Росія сподівається, що її долучать до розслідування вибухів на "Північних потоках". Хоча досі її ніхто навіть не мав наміру залучати до цього.
- Пізніше, 6 жовтня, спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукають винних у підривах.
- 9 жовтня стало відомо, що розвідувальний літак Військово-морських сил США P-8A Poseidon пролетів поблизу місця розриву трубопроводу "Північний потік - 2" в Балтійському морі через кілька годин після того, як з'явилися перші його пошкодження.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.24
Купівля 40.24Продаж 41.13
-
EUR
Купівля 38.79Продаж 39.94
- Актуальне
- Важливе