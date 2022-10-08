Розвідувальний літак США пролітав над Балтійським морем незабаром після вибухів на "Північному потоці-2", - Reuters
Розвідувальний літак Військово-морських сил США P-8A Poseidon пролетів поблизу місця розриву трубопроводу "Північний потік-2" в Балтійському морі через кілька годин після того, як з'явилися перші його пошкодження
Про це пише Reuters із посиланням на дані сервісу Radarbox.
"Літак ВМС США P-8A Poseidon… здійснював звичайний морський розвідувальний політ в Балтійському морі, не пов'язаний з витіканнями газу з трубопроводів "Північного потоку", – сказала речниця ВМС США в Європі та Африці капітан Тамара Лоуренс.
Вона відмовилася уточнювати, чи міг зібрати розвідувальний літак дані, що могли б допомогти встановити обставини вибухів на "Північних потоках".
Дані свідчать, що P-8A Poseidon перебував над Північним морем у момент, коли шведські сейсмологи зареєстрували підводний вибух на південний схід від острова Борнхольм у Балтійському морі.
Літак, який вилетів з Ісландії, близько години здійснював регулярний політ над Польщею, а потім вирушив у напрямку Балтійського газопроводу. У ВМС США підтвердили, що то був саме їхній розвідувальний борт.
Наразі незрозуміло, яку роль відіграють американські військові в європейському розслідуванні розривів трубопроводів, хоча президент Джо Байден говорив про те, що з цією метою можуть бути відправлені водолази.
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