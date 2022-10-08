Про це пише Reuters із посиланням на дані сервісу Radarbox.

"Літак ВМС США P-8A Poseidon… здійснював звичайний морський розвідувальний політ в Балтійському морі, не пов'язаний з витіканнями газу з трубопроводів "Північного потоку", – сказала речниця ВМС США в Європі та Африці капітан Тамара Лоуренс.

Вона відмовилася уточнювати, чи міг зібрати розвідувальний літак дані, що могли б допомогти встановити обставини вибухів на "Північних потоках".

Дані свідчать, що P-8A Poseidon перебував над Північним морем у момент, коли шведські сейсмологи зареєстрували підводний вибух на південний схід від острова Борнхольм у Балтійському морі.

Літак, який вилетів з Ісландії, близько години здійснював регулярний політ над Польщею, а потім вирушив у напрямку Балтійського газопроводу. У ВМС США підтвердили, що то був саме їхній розвідувальний борт.

Наразі незрозуміло, яку роль відіграють американські військові в європейському розслідуванні розривів трубопроводів, хоча президент Джо Байден говорив про те, що з цією метою можуть бути відправлені водолази.

4 жовтня Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу, який стався у ніч на 26 вересня. 27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів є результатом навмисних дій.

5 жовтня речник Путіна заявив: Росія сподівається, що її долучать до розслідування вибухів на "Північних потоках". Хоча досі її ніхто навіть не мав наміру залучати до цього.

6 жовтня Москва запропонувала розпочати транспортування газу справною віткою "Північного потоку - 2", фактично легалізувавши підсанкційний газогін.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb