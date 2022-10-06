Про те, що Росія готова постачати газ по "Північному потоку - 2", повідомив віце-прем'єр Олександр Новак, інформує РБК.

Російський урядовець заявив про це після повідомлення Газпрому про те, що тиск у "Північному потоці – 1" і нитці А "Північного потоку – 2" стабілізувався.

"У разі ухвалення рішення про початок постачання ниткою В "Північного потоку - 2, природний газ, після перевірки цілісності системи та підтвердження такої можливості наглядовими органами, буде закачаний у газопровід», - заявив Газпром.

Нагадаємо, 4 жовтня Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу, який стався у ніч на 26 вересня.

5 жовтня речник Путіна заявив: Росія сподівається, що її долучать до розслідування вибухів на "Північних потоках". Хоча досі її ніхто навіть не мав наміру залучати до цього.

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів є результатом навмисних дій.

30 вересня, Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".

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