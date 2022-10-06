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Головна Економіка Після аварій на газогонах Росія заявила, що готова запустити у роботу заблокований "Північний потік - 2"

Після аварій на газогонах Росія заявила, що готова запустити у роботу заблокований "Північний потік - 2"

6 жовтня, 2022 четвер
17:58
Економіка Північний потік газ

Москва пропонує через пошкодження трубопроводу "Північного потоку" розпочати транспортування газу справною віткою "Північного потоку - 2", фактично легалізувавши підсанкційний газогін

Про те, що Росія готова постачати газ по "Північному потоку - 2", повідомив віце-прем'єр Олександр Новак, інформує РБК.

Російський урядовець заявив про це після повідомлення Газпрому про те, що тиск у "Північному потоці – 1" і нитці А "Північного потоку – 2" стабілізувався.

"У разі ухвалення рішення про початок постачання ниткою В "Північного потоку - 2, природний газ, після перевірки цілісності системи та підтвердження такої можливості наглядовими органами, буде закачаний у газопровід», - заявив Газпром.

  • Нагадаємо, 4 жовтня Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу, який стався у ніч на 26 вересня.
  • 5 жовтня речник Путіна заявив: Росія сподівається, що її долучать до розслідування вибухів на "Північних потоках". Хоча досі її ніхто навіть не мав наміру залучати до цього.
  • 27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів є результатом навмисних дій
  • 30 вересня, Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".
  • Спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукають винних у підривах

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санкції проти Росії
Північний потік
Північний потік-2
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