Після аварій на газогонах Росія заявила, що готова запустити у роботу заблокований "Північний потік - 2"
Москва пропонує через пошкодження трубопроводу "Північного потоку" розпочати транспортування газу справною віткою "Північного потоку - 2", фактично легалізувавши підсанкційний газогін
Про те, що Росія готова постачати газ по "Північному потоку - 2", повідомив віце-прем'єр Олександр Новак, інформує РБК.
Російський урядовець заявив про це після повідомлення Газпрому про те, що тиск у "Північному потоці – 1" і нитці А "Північного потоку – 2" стабілізувався.
"У разі ухвалення рішення про початок постачання ниткою В "Північного потоку - 2, природний газ, після перевірки цілісності системи та підтвердження такої можливості наглядовими органами, буде закачаний у газопровід», - заявив Газпром.
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- 27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів є результатом навмисних дій.
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