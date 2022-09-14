Росія почала використовувати в Україні іранські безпілотники, - британська розвідка
Збитий ЗСУ під Куп'янськом безпілотник Shahed-136 свідчить, що Росія почала використовувати проти України куплену в Ірану зброю
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка вказує на докази, які свідчать, що Росія вперше розмістила в Україні іранські безпілотні літальні апарати. 13 вересня українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ збили БПЛА Shahed-136 поблизу Куп’янська на Харківщині.
Shahed-136 – це БПЛА із заявленою дальністю польоту 2500 км. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися під час атак на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT Mercer Street у липні 2021 року.
"Майже напевно Росія все частіше отримує зброю з інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран і Північна Корея, оскільки її власні запаси скорочуються. Втрата Shahed-136 поблизу лінії фронту свідчить про те, що Росія намагається використати ці БПЛА для завдання тактичних ударів, а не проти більш стратегічних цілей на території України", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 13 вересня ЗСУ збили БПЛА-камікадзе Shahed-136 поблизу Куп'янська.
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