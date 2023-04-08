Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Росія поки не готова до конструктивних переговорів щодо війни в Україні, - Блінкен

Росія поки не готова до конструктивних переговорів щодо війни в Україні, - Блінкен

8 квітня, 2023 субота
05:59
війна з Росією Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що на цей час переговори про припинення вогню між Україною та Росією неможливі

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

"Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою – і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром".

 Блінкен вважає, що РФ може використати припинення вогню для перегрупування своїх військ, щоби через деякий час знову наступати.

"Росія має дійти до того, щоб бути готовою до конструктивних переговорів. Метою має бути справедливий і міцний мир", – наголосив держсекретар США.

  • Нагадаємо, 6 квітня у Зеленського заявили, що не виключають переговорів з РФ щодо Криму у разі виходу ЗСУ до його кордонів.
Україна
Ентоні Блінкен
переговори з РФ
Читайте також:
Андрій Наумов
6 квітня, 2023 четвер
У Сербії відбулося судове засідання в справі ексгенерала СБУ Наумова
путін
6 квітня, 2023 четвер
Тільки дві людини у світі зможуть змусити Путіна зупинити війну, - військовий експерт Ступак
"АвтоКрАЗ"
6 квітня, 2023 четвер
Акціонери ПрАТ "АвтоКрАЗ" звернулися до послів країн Великої сімки та інших керівників міжнародних інституцій
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.21
    Купівля 37.21
    Продаж 38.04
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
8 квітня
06:48
кібербезпека
У квітні НАТО проведе в Естонії найбільші у світі навчання у сфері кібербезпеки
06:42
авіація ЗСУ
ЗСУ за добу завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, знищили штурмовик Су-25 та 7 БпЛА
06:22
Джо Байден
Байден продовжив дію найперших санкцій проти РФ ще на рік
05:34
Тайвань
Пентагон планує щорічно виділяти $3 млрд військової допомоги Тайваню
05:07
КНДР
КНДР знову запустила підводний безпілотник, здатний нести ядерне озброєння
04:39
Зафіксовано 12 обстрілів та 125 прильотів: Росія впродовж дня тероризувала Сумщину
04:11
наступ ЗСУ
Витік секретних документів США підсилив страх РФ перед контрнаступом ЗСУ, - ISW
03:43
Стівен Кінґ
"Бережіть Україну в своїх серцях і думках": Стівен Кінг закликав не піддаватись на спокуси фальшивих миротворців
03:15
Двоє людей загинули, ще понад мільйон залишилися без світла після того, як крижаний шторм вразив дві найбільш населені провінції Канади
Крижаний шторм у Канаді: двоє людей загинули, понад мільйон - без світла
02:47
Пентагон
У США виявили новий витік секретних документів, що стосуються, зокрема, й України, - ЗМІ
02:19
Лідери обох партій Сенату США закликали РФ звільнити репортера WSJ
01:51
великодній кролик
У Бельгії конфіскували партію екстазі під виглядом великодніх кроликів
01:23
Уражені "Росатомом"
Польща і країни Балтії пропонують компромісний варіант внесення Росатому у новий пакет санкцій ЄС
00:55
"Україна на порозі членства в НАТО": Кулеба озвучив очікування від саміту Альянсу у Вільнюсі
00:52
фейк
Міноборони РФ анонсувало провокацію з хімічною зброєю на Сумщині
00:41
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Нерозв'язані проблеми з Тайванем коштуватимуть Сі Цзіньпіну дуже дорого, - аналітик з Китаю
00:28
Хресна дорога у Ватикані 2023 року
У Ватикані поєднали розповіді дітей з України та Росії на Хресній дорозі
00:09
У Тель-Авіві озброєний чоловік в'їхав у натовп туристів, є загиблий і постраждалі
2023, п'ятниця
7 квітня
23:59
Мілан, Тео Ернандес, Серія А, чемпіонат Італії
"Мілан" сенсаційно втратив очки у матчі з "Емполі" в Серії А
23:41
Ексклюзив
Україна - НАТО
Путін вже програв Україну в НАТО, - військовий експерт Мусієнко
23:35
У Чорному морі чергує підводний ракетоносій росіян, потенційний залп "калібрів" зменшився до чотирьох
23:06
Володимир Зеленський
Зеленський проанонсував санкції проти осіб, які працюють на агресію
23:04
Оновлено
Митрополіт Онуфрій
У митрополита Онуфрія та ще понад 20 священників УПЦ МП виявили громадянство РФ. В УПЦ МП відреагували
22:57
Оновлено
Володимир Зеленський
В Україні запроваджують нову традицію - Іфтар під час священного для мусульман Рамадану, - Зеленський
22:53
Кремль
Високопоставленим чиновникам РФ заборонили виїзд з країни без дозволу прем'єра, - росЗМІ
22:40
У Новій Каховці окупанти закопують посеред вулиць бочки з невідомим умістом, - депутат
22:37
Асока
Вийшов трейлер серіалу "Асока" всесвіту "Зоряних війн" і "Мандалорця", прем'єра – в серпні
22:26
На Харківщині вибухнув невідомий предмет: поранено трьох людей
22:19
кібератаки
США обмірковують можливість заходів щодо російської "Лабораторії Касперського", - WSJ
22:06
Баварія, Ліга чемпіонів
"Баварія" підготувала революційну форму на наступний сезон
21:59
Ексклюзив
російські війська окупанти
Росіяни на Запорізькому напрямку та в Криму не припиняють покращувати оборону в очікуванні контрнаступу ЗСУ, - полковник Дмитрашківський
21:55
Україна ЄС
Уряд схвалив документ, який наблизить Україну до "роумінгового безвізу" з ЄС
21:52
Аналітика
Сергій Згурець
Росія не повинна здогадатися головний напрям контрнаступу до його початку: військові підсумки тижня
21:51
ЗСУ
Петиція про демобілізацію військових через 18 місяців після мобілізації набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
21:37
електроенергія
Міненерго оголосило, що Україна відновлює експорт електроенергії
21:27
Концерн PGZ та Укрбронпром створили центр з ремонту українських танків Т-64 у Польщі
21:23
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 квітня
21:01
Огляд
Страсті Христові
"Страсті Христові" чи історії жінок, які Христа любили: що подивитися на вихідних
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія хоче "зірвати" контрнаступ зливом секретних планів, Словаччина каже про диверсію на МіГ-29, бойкот фермерів через українське зерно. Світові ЗМІ про Україну 7 квітня
20:59
Джо Байден
Байден продовжив термін дії санкцій США проти РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV