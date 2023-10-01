"Росія помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні", - Кулеба
На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Росія помиляється, якщо вважає, що зможе "перечекати" військову допомогу Україні від інших країн
Про це Кулеба написав у twitter.
"Росія помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні. Україна буде тільки сильнішати, а російська агресія провалиться", - йдеться у повідомленні.
За словами міністра, в Україну не просто везуть зброю, а нарощують внутрішнє виробництво та спільне з партнерами в НАТО та за його межами.
- Напередодні Кулеба заявив, що Африка зацікавлена не тільки в купівлі української зброї, а й у розміщенні на своїй території її виробництва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.37 Купівля 37.37Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.81Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе