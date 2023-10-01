"Росія помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні", - Кулеба

Про це Кулеба написав у twitter.

"Росія помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні. Україна буде тільки сильнішати, а російська агресія провалиться", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, в Україну не просто везуть зброю, а нарощують внутрішнє виробництво та спільне з партнерами в НАТО та за його межами.

Russia makes a mistake if it thinks it can “wait out” military aid for Ukraine. Ukraine will only get stronger, and Russian aggression will fail. We are not just bringing weapons to Ukraine. We are ramping up domestic production and co-production with partners in NATO and beyond. pic.twitter.com/mljxtPNKX6 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 1, 2023