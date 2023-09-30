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Країни Африки зацікавлені у розміщені виробництва української зброї на своїх територіях, - Кулеба

30 вересня, 2023 субота
11:43
Війна з Росією Дмитро Кулеба

Африка зацікавлена не тільки в купівлі української зброї, а й у розміщенні на своїй території її виробництва

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на панельній дискусії в рамках Форуму оборонних індустрій, передає "Інтерфакс-Україна"

"Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції до початку повномасштабної війни. Сьогодні Африка чекає повернення українських компаній на цей ринок для продажу зброї. Поки що ця опція, зрозуміло, закрита", - сказав Кулеба.

За його словами, під час спілкування із лідером однієї африканської країни, той подивився йому в очі і сказав: "Вам стільки зброї вже надіслали, вам стільки точно не потрібно. Можливо, трохи поділіться з нами?". На думку Кулеби, в Африці інше сприйняття наших потреб.

Друга зацікавленість, яка з'явилася в Африки - це, власне, розміщення виробництва української зброї та амуніції на території Африки.

"Це новий тренд", - зазначив Кулеба. Він вважає, що "попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим".

  • Нещодавно лідери Китаю і ПАР Сі Цзіньпін і Сиріл Рамафоса заявили, що розв'язати "конфлікт" на території України можливо лише шляхом діалогу та переговорів. Тож вони зазначили, що прагнуть продовжувати сприяти його політичному врегулюванню

Україна
Африка
Дмитро Кулеба
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