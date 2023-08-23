Китай і ПАР домовились продовжити сприяти політичному врегулюванню війни в Україні

Про це йдеться в спільній заяві лідерів двох держав Сі Цзіньпіна і Сиріла Рамафоси, текст якої публікує Xinhua.

Зазначається, що ПАР та КНР підтримують глобальну систему, в центрі якої знаходиться ООН, справедливий міжнародний порядок на основі міжнародного права, які мають регулювати відносини між державами, а також на цілі і принципи Статуту ООН, у тому числі принципи поваги до національного суверенітету та територіальної цілісності.

"Обидві сторони погодилися, що діалог та переговори є єдиним життєздатним варіантом вирішення конфлікту в Україні, і вони продовжуватимуть сприяти мирним переговорам та відіграватимуть конструктивну роль у політичному врегулюванні конфлікту", - зазначається в заяві.

Крім того, Китай привітав нещодавню українсько-російську миротворчу місію лідерів африканських держав.

Натомість Південна Африка звернула увагу на зусилля Китаю щодо сприяння та зміцнення відносин між державами, заснованих на інклюзивній багатосторонності, і привітала Китай за його лідерську роль у просуванні мирної глобальної співпраці. На що Китай висловив підтримку більш значної ролі Південної Африки в ООН, G20 та інших багатосторонніх механізмах.

Також Китай підтримав головування Південної Африки у G20 у 2025 році.

Саміт БРІКС: що відомо

У південноафриканському Йоганнесбурзі у вівторок, 22 серпня, стартував саміт лідерів країн БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Він триватиме до 24 серпня.

На зустрічі йтиметься про розширення використання місцевих валют країн-членів блоку. Також обговорюватимуть і розширення блоку.

Зокрема російський диктатор бере участь у саміті дистанційно, замість нього до ПАР поїхав міністр закордонних справ Сергій Лавров. 22 серпня Володимир Путін у зверненні до учасників заявив, що Росія готова повернутися до "зернової угоди", у разі виконання її вимог.