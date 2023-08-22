Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Путін у зверненні до учасників саміту БРІКС заявив, що РФ готова повернутися до "зернової угоди"

Путін у зверненні до учасників саміту БРІКС заявив, що РФ готова повернутися до "зернової угоди"

22 серпня, 2023 вiвторок
21:04
Світ Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова повернутися до "зернової угоди", у разі виконання її вимог

Про це президент РФ заявив у відеозвернення до учасників саміту БРІКС у ПАР, повідомляє "Коммерсант".  

"Ми з 18 липня відмовилися від подальшого продовження цієї так званої угоди та будемо готові повернутися до неї, але повернутися тільки у разі реального виконання всіх зобов'язань перед російською стороною", - сказав Путін.

Він запевнив, що Росія нібито здатна замінити українське зерно на світовому ринку. 

"Росія спроможна замістити українське зерно як на комерційній основі, так і у вигляді безоплатної допомоги державам, які потребують, тим більше що у нас цього року знову очікується відмінний урожай",— зазначив Путін.

19 липня російський диктатор заявив, що для повернення Росії до "зернової угоди" мають бути прибрані всі перешкоди для російських банків та фінансових інститутів, які обслуговують постачання продовольства та добрив. 

Саміт БРІКС відбувається у ПАР з 22 до 24 серпня. Президент РФ вирішив взяти у ньому участь дистанційно. 

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення зернової угоди, три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Ці маршрути будуть використовуватися в першу чергу для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

12 серпня Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди 16 липня 2023 року.

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар готують нову зернову угоду без України.

22 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що планує відвідати Росію, де обговорить з Володимиром Путіним "зернову угоду". 

Володимир Путін
зерно
Війна з Росією
морська блокада
Чорне море
Читайте також:
ЗСУ
21 серпня, 2023 понедiлок
В Україні можуть створити військову поліцію: чим займатиметься
20 серпня, 2023 неділя
Чехія готує програму для повернення українських біженців
Росія, РФ, Москва, безпілотник, ПВО
22 серпня, 2023 вiвторок
Нічна атака дронів на Москву: влада повідомляє про чотири збиті безпілотники, пошкоджені будинки та авто
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.48
  • EUR
    Купівля 41.17
    Продаж 42.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
22 серпня
22:12
Ексклюзив
Микола Маломуж
Генерал Маломуж розповів, хто стоїть за диверсіями на стратегічних об'єктах РФ
21:50
Джейк Салліван
У Білому домі відреагували на публікації, що війна в Україні зайшла в "глухий кут"
21:34
Аналітика
Сергій Згурець
Контроль над Роботиним і Новопрокопівкою, проходження основної лінії оборони ворога відкривають шлях до Токмака. Колонка Сергія Згурця
21:28
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
Перевірити всіх з "білими" квитками з 2014 року: нацгвардієць Іллєнко про обшуки у ВЛК та військкоматах
21:27
Засідання робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу
У Офісі президента пояснили, чому Україна прийняла формат "гібридного трибуналу" щодо злочинів РФ
21:00
масштабні лісові пожежі у Греції
Лісові пожежі у Греції: вогонь підбирається до столиці, оголошено евакуацію
20:25
Олександр Караваєв, Гаррі Кейн та Анатолій Трубін (зліва - направо)
Ребров змінив склад збірної України перед матчами з Англією та Італією
20:22
Ексклюзив
Треба вимагати від держави вкладатися в цю війну й думати про наступні кроки, – Люба Шипович
20:17
український паспорт
Дослідження: понад 88% опитаних українців пишаються своїм громадянством, 69% вважають розпад СРСР позитивною подією
20:16
Володимир Зеленський
Захист зернових маршрутів та відбудова Одеси: Зеленський розповів про результати зустрічей у Греції
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Чому Трампові не варто жартувати
20:05
ТОС-1А
ЗСУ уразили ворожу важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепёк", — Генштаб
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 545-го дня війни: ЗСУ прорвали багатоешелонну лінію оборони окупантів на Запоріжжі та перша партія ракет SCALP вже в Україні
19:47
кримський міст
Росія затоплює пороми заради захисту Кримського мосту, - ГУР
19:42
Анджей Дуда Президент Польщі
Процес відбувається: президент Польщі підтвердив переміщення ядерної зброї з РФ до Білорусі
19:39
Оновлено
Сергій Суровікін
Путін звільнив Суровікіна з посади командувача повітряно-космічними силами РФ, - російські ЗМІ
19:29
Ексклюзив
Олександр Ширшин
"Ціна - величезна, але свобода - не безкоштовна. У нас немає іншого виходу", - командир роти 47 ОМБр Олександр Ширшин. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
19:19
школа
Як навчатимуться школяри у Києві: дати канікул, атестації та компенсаторних занять
19:08
Ексклюзив
Росія атакувала Запоріжжя
У Запорізькій міськраді повідомили, що за минулу добу росіяни 96 разів обстріляли область
19:01
УБД
В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій
18:40
Херсонщина
РФ обстріляла Миколаївку на Херсонщині, постраждав мирний житель
18:38
Ексклюзив
Shahed-136
Якщо російські дрони полетять роями по 20 "шахедів" одночасно, наша ППО не впорається, – Люба Шипович
18:30
Тото Кутуньйо
Помер італійський співак Тото Кутуньйо
18:12
На фото: боєприпаси
"Українська Бронетехніка" налагодила виробництво 120-мм мінометних пострілів з двома країнами НАТО
18:09
РФ замінувала в Україні територію, розміром як Західна Німеччина: ми допоможемо її очистити, - Бербок
18:03
OPINION
Юрій Богданов
Про мотиви західних політиків в українській війні
18:02
Прекурсори на 50 млн грн і зброя: на Київщині викрили групу наркоділків
18:00
Оскар
В Україні стартував відбір фільмів для номінування на премію "Оскар"
17:43
кава, кофеїн
Кофеїн може знижувати жирову масу тіла та запобігати розвитку діабету - дослідження
17:42
тарифи
Шмигаль розповів, що буде з тарифами для населення в новому опалювальному сезоні
17:35
Обманула 500 родин: на Миколаївщині затримали шахрайку, яка обіцяла знайти інформацію про полонених
17:34
Скандал на форумі ветеранів: представницю опозиції Ірину Никорак, що займається питаннями військових та ветеранів, не пустили в залу
17:26
Оновлено
На фото: обшуки
В Україні провели понад 200 одночасних обшуків у військкоматах та ВЛК
17:22
Далекобійні ракети SCALP
Україна отримала першу партію ракет SCALP, надалі вони надходитимуть у "непоганому ритмі", - посол у Франції
17:09
арешт кайданки
Окупанти на Донеччині "засудили" полоненого азовця до 20 років ув'язнення
17:08
Очільник МОН Оксен Лісовий
Перевірка дисертації очільника МОН Лісового на плагіат: суд відкрив справу проти Нацагентства з якості вищої освіти
17:08
Іранський безпілотник "Мохаджер-6"
Літає до 24 годин: Іран представив удосконалену версію ударного дрона Mohajer-10
16:56
Чернігів
На Чернігівщині тимчасово заборонили проводити масові заходи
16:54
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Україна захищає себе в рамках міжнародного права, - Бербок про удари дронів по об'єктах у РФ
16:51
F-16 Нідерланди
Перша група українських пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16 у Данії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV