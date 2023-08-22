Путін у зверненні до учасників саміту БРІКС заявив, що РФ готова повернутися до "зернової угоди"

Про це президент РФ заявив у відеозвернення до учасників саміту БРІКС у ПАР, повідомляє "Коммерсант".

"Ми з 18 липня відмовилися від подальшого продовження цієї так званої угоди та будемо готові повернутися до неї, але повернутися тільки у разі реального виконання всіх зобов'язань перед російською стороною", - сказав Путін.

Він запевнив, що Росія нібито здатна замінити українське зерно на світовому ринку.

"Росія спроможна замістити українське зерно як на комерційній основі, так і у вигляді безоплатної допомоги державам, які потребують, тим більше що у нас цього року знову очікується відмінний урожай",— зазначив Путін.

19 липня російський диктатор заявив, що для повернення Росії до "зернової угоди" мають бути прибрані всі перешкоди для російських банків та фінансових інститутів, які обслуговують постачання продовольства та добрив.

Саміт БРІКС відбувається у ПАР з 22 до 24 серпня. Президент РФ вирішив взяти у ньому участь дистанційно.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення зернової угоди, три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Ці маршрути будуть використовуватися в першу чергу для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

12 серпня Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди 16 липня 2023 року.

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар готують нову зернову угоду без України.

22 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що планує відвідати Росію, де обговорить з Володимиром Путіним "зернову угоду".