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Росія, Туреччина та Катар готують нову зернову угоду без України, - Bild

18 серпня, 2023 п'ятниця
20:56
Світ Ердоган і Путін

Нову зернову угоду готові організувати Росія, Туреччина та Катар, проте без України

Про це повідомляє Bild.

Журналісти посилаються на службові листування між МЗС та посольствами Росії і Туреччини з 21 липня по 8 серпня. Нову зернову угоду можуть укласти вже цими вихідними в Будапешті.

Турецька сторона виступить як організатор, а Катар - як спонсор постачання. За новою угодою російське зерно відправлятимуть до бідних країн, переважно африканських.

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Водночас відзначається, що очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан просить Росію відновити при цьому колишню зернову угоду, щоби зерно постачалося і з України.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Ці маршрути будуть використовуватися в першу чергу для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

12 серпня Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди 16 липня 2023 року.

Економіка
Україна
Росія
Туреччина
Африка
зерно
Катар
зернові
Чорне море
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