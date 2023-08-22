Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Президент Туреччини зустрінеться у РФ з Путіним: планують обговорити "зерновий коридор", - ЗМІ

Президент Туреччини зустрінеться у РФ з Путіним: планують обговорити "зерновий коридор", - ЗМІ

22 серпня, 2023 вiвторок
14:51
Світ Ердоган і Путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати Росію, де обговорить з диктатором Володимиром Путіним "зернову угоду"

Про це інформує Yeni Şafak.

Джерела повідомили, що візит турецького лідера є ключовим для продовження "зернової угоди" про безпечний коридор. За їх словами, Туреччина вважає, що новий маршрут без РФ не є здоровим.

Головний радник президента Туреччини Акіф Чагатай Килич вирушає до України. Очікується, що міністр закордонних справ Хакан Фідан відвідає також Росію.

В агенції наголошують, що водночас Ердоган планує зустрітися з Путіним у РФ. Президент Реджеп Таїп Ердоган вважає, що зможе знайти точку згоди з російським диктатором.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення зернової угоди, три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Ці маршрути будуть використовуватися в першу чергу для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

12 серпня Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди 16 липня 2023 року.

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар готують нову зернову угоду без України.

Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, нині ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%.

Росія
Володимир Путін
Туреччина
зерно
експорт зерна
Реджеп Ердоган
Економіка
Читайте також:
21 серпня, 2023 понедiлок
В Укренерго розповіли, чому не можна сховати трансформатори під землю, аби захистити їх від обстрілів
Елла Лібанова
21 серпня, 2023 понедiлок
Навіть через 10 років Україна буде бідною країною, - академік Елла Лібанова
Путін та Дерипаска
20 серпня, 2023 неділя
Російський мільярдер Дерипаска заявив про мирні перемовини щодо України "наприкінці вересня"
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.62
    Купівля 37.62
    Продаж 38.46
  • EUR
    Купівля 41.12
    Продаж 42.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
22 серпня
16:07
На фото: обшуки
ДБР обшукує військово-лікарські комісії в трьох областях у межах розслідування корупції керівників
16:02
Ексклюзив
Люба Шипович
"Роту ударних БПЛА створили, завдання дали, а засобів для роботи не дали": волонтерка про проблеми закупівель для військових
16:00
Ексклюзив
ЗСУ
На південних околицях Роботиного ще присутній ворог, - військовослужбовець ЗСУ Бурлик
16:00
OPINION
Мирослав Гай
Гучне викриття російських агентів у Польщі. А що в Україні?
15:58
Оновлено
прапор України
Лідери 11 балканських країн прийняли декларацію на підтримку України
15:55
Анонс
День Незалежності України
В День Незалежності Еспресо проведе інформаційний марафон "Україна: Ціна свободи"
15:52
книжки
Захід тільки тепер почав відкривати для себе українську культуру, – лавреат Шевченківської премії Назаренко
15:51
ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція, Запорізька АЕС
Нардеп Железняк: Енергоатом замовив для окупованої ЗАЕС рукавички на понад 7 млн грн за завищеними цінами
15:48
проєкт "Маріуполь Нескорений"
"Маріуполь Нескорений": у Києві відкрили виставку українських та іноземних художників
15:43
Диверсант на Рівненщині
Перейшов на бік рашистів: прикордонника підозрюють у зраді та дезертирстві
15:37
Пономарьов, Дзідзьо, Тополя та ALEKSEEV випустили спільну пісню "Миліша"
15:17
Футболісти Мілевський та Федецький розповіли, що зіграли ролі у фільмі "Довбуш"
15:11
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:09
штучний інтелект
Дослідження ООН: через розвиток ШІ клерки під загрозою звільнення
14:59
на фото: наслідки російського обстрілу по лікарні Херсона
На відбудову медзакладів, які зруйнувала РФ, виділили 3 млрд грн: 358 об’єктів відновили повністю, 426 – частково
14:55
На фото: виставка художниці Світлани Фесенко
Мистецтво під час війни: у просторі PEN Ukraine відкрилась виставка картин
14:45
Московський суд залишив без змін термін ув'язнення українського правозахисника Буткевича
14:31
прапор України
У Музеї книги і друкарства оголосили святкові заходи до Дня Незалежності України. Програма
14:28
Ексклюзив
Валерій Пекар
"Активна меншість має сформувати порядок денний для України після війни": громадський діяч Пекар назвав 4 головні принципи
14:24
Новини компаній
Бій на виживання: як тютюнова компанія інвестує в Україну під час війни
14:17
SpaceX Falcon
Компанія SpaceX запустила у космос 21 супутник Starlink
14:13
МВФ
МВФ не зарахує Україні виконання маяка через підміну тексту законопроєкту, – Железняк
14:07
Toyota
Toyota мусила зупинити виробництво в Чехії через дефіцит деталей
14:03
OPINION
Марк Діксон
Розпустимо BRICS і створимо CRANKS
14:03
Оновлено
БРІКС
У ПАР стартував саміт лідерів БРІКС: обговорюватимуть розширення блоку
14:00
Кирило Буданов
"Ви це бачите і на днях ще побачите": Буданов про знищення окупантів у Криму
13:45
Оновлено
Зустріч Зеленського із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем
Президентка Єврокомісії, прем'єри Болгарії, Хорватії та Македонії, президент Сербії: Зеленський провів низку зустрічей в Афінах
13:38
школа окупант
Росіяни розміщують військових у приміщеннях чинних шкіл на ТОТ
13:36
магнітотерапія
Залишається науково недоведеною: МОЗ розвінчало міфи про магнітотерапію
13:34
талібан
За два роки в Афганістані таліби вбили понад 200 ексчиновників та співробітників сил безпеки, - ООН
13:28
Люксембург
Люксембург приєднався до декларації G7 про гарантії безпеки для України
13:25
Денис Шмигаль
"Маємо гідно вшанувати героїзм захисників": Шмигаль назвав 5 ключових елементів нової ветеранської політики
13:22
Оновлено
Фукусіма
Японія розпочне скидання очищеної радіоактивної води з АЕС Фукусіми. Рибалки та місцеві жителі вийшли на акції протесту
13:19
Ексклюзив
У міськраді Маріуполя заявили, що завдяки спротиву вдалося отримати списки вбитих росіянами дітей
13:16
Microsoft
Microsoft заявила, що продасть французькому конкуренту Ubisoft права на хмарні ігри Activision
13:00
Володимир Зеленський
Посадовці, які не розуміють принципів політики героїв, мають бути замінені, - Зеленський
12:41
На фото: Фільм "Плазуни"
На платформі Netflix показали український трейлер фільму "Плазуни"
12:39
Україна - Євросоюз
ЄС виплатив Україні новий транш макрофіну - €1,5 млрд
12:35
Оновлено
військовий корабель РФ
РФ утримує в Чорному морі два ракетоносії, загальний залп може сягати 12 "калібрів"
12:34
Проблематика корінних народнів і шляхи звільнення Криму: в Києві стартував Переддень ІІІ саміту Кримської платформи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV