Президент Туреччини зустрінеться у РФ з Путіним: планують обговорити "зерновий коридор", - ЗМІ

Про це інформує Yeni Şafak.

Джерела повідомили, що візит турецького лідера є ключовим для продовження "зернової угоди" про безпечний коридор. За їх словами, Туреччина вважає, що новий маршрут без РФ не є здоровим.

Головний радник президента Туреччини Акіф Чагатай Килич вирушає до України. Очікується, що міністр закордонних справ Хакан Фідан відвідає також Росію.

В агенції наголошують, що водночас Ердоган планує зустрітися з Путіним у РФ. Президент Реджеп Таїп Ердоган вважає, що зможе знайти точку згоди з російським диктатором.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення зернової угоди, три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Ці маршрути будуть використовуватися в першу чергу для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

12 серпня Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди 16 липня 2023 року.

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар готують нову зернову угоду без України.

Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, нині ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%.