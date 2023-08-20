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У Туреччині можуть пройти переговори щодо відновлення "зернової угоди", - ЗМІ

20 серпня, 2023 неділя
12:57
Економіка Туреччина . Посольство в Україні в Києві

Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, нині ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%

Про це інформують у Sabah.

"Щоб не викликати глобальних проблем, особливо викликаних міграцією переміщень і нестабільності, які можуть виникнути в слаборозвинених країнах, Туреччина працює з Організацією Об'єднаних Націй над проєктними пропозиціями, щоб зробити коридор функціональним", - пише видання.

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Туреччина вважає, що розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, адже ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%.

"Технічні переговори між Москвою та Києвом щодо активації коридору можуть відбутися в Стамбулі", - додають у матеріалі.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення зернової угоди, три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Ці маршрути будуть використовуватися в першу чергу для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

12 серпня Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди 16 липня 2023 року.

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар готують нову зернову угоду без України.

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Туреччина
зерно
експорт зерна
Війна з Росією
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