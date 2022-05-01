Росія порушила повітряний простір Данії та Швеції, МЗС викликали послів РФ
Данія та Швеція викликають послів РФ після того, як російський розвідувальний літак порушив повітряний простір країн
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами чиновників, літак увійшов у повітряний простір Данії 29 квітня на схід від острова Борнхольм, а потім влетів у повітряний простір Швеції.
"Російського посла викликають у міністерство закордонних справ", - повідомив данський міністр Йеппе Кофод.
Він заявив про нове порушення повітряного простору.
"Це абсолютно неприйнятно і особливо турбує в нинішній ситуації", - додав він.
МЗС Швеції повідомило, що посла РФ викличуть у Стокгольм.
"Існують встановлені процедури для такого типу справ. Це стосується, зокрема, виклику представника причетної нації до міністерства закордонних справ", - йдеться в повідомленні.
- 29 квітня стало відомо, що винищувачі НАТО, розміщені у Балтії та Чорноморському регіоні, "багато разів" в останні дні піднімалися для перехоплення російських літаків поруч з повітряним простором країн-членів.
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