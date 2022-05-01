Росія порушила повітряний простір Данії та Швеції, МЗС викликали послів РФ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами чиновників, літак увійшов у повітряний простір Данії 29 квітня на схід від острова Борнхольм, а потім влетів у повітряний простір Швеції.

"Російського посла викликають у міністерство закордонних справ", - повідомив данський міністр Йеппе Кофод.



Він заявив про нове порушення повітряного простору.



"Це абсолютно неприйнятно і особливо турбує в нинішній ситуації", - додав він.

МЗС Швеції повідомило, що посла РФ викличуть у Стокгольм.



"Існують встановлені процедури для такого типу справ. Це стосується, зокрема, виклику представника причетної нації до міністерства закордонних справ", - йдеться в повідомленні.

29 квітня стало відомо, що винищувачі НАТО, розміщені у Балтії та Чорноморському регіоні, "багато разів" в останні дні піднімалися для перехоплення російських літаків поруч з повітряним простором країн-членів.