Росія прагне влаштувати на Луганщині голодомор, - Гайдай

Про це Гайдай написав у своєму Facebook.



За словами голови Луганської ОВА, росіяни ще з перших днів війни розпочали полювання на продовольчі склади.



"Не можуть захопити, тому знищують. Росіяни хочуть влаштувати голодомор. З перших днів вторгнення, орки розпочали полювання на продовольчі склади. Супермаркети погоріли внаслідок обстрілів ще у перші дні. рашисти спеціально знищували точки, де могли зберігатися продукти. Сьогодні вночі орки знищили останній склад. Очевидно, що хтось здає координати подібних об‘єктів. Протягом тижня Нацполіція затримала трьох колаборантів. Ці прогнилі місцеві мешканці наводили вогонь на власні будинки, на своїх земляків", - написав Сергій Гайдай.



Гайдай запевнив, що голоду не буде.



"Як би росіяни не старалися - голоду не буде. Цьому карликовому гітлеру не повторити 32-й рік. Наші партнери нас підтримують, ми маємо усе необхідне для мешканців. Харчі тривалого зберігання є у кожному бомбосховищі. Запаси постійно поповнюються", - йдеться у дописі голови ОВА.





21 квітня воїни ООС відбили 10 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках, а також знешкодили десятки одиниць іншої військової техніки противника.

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