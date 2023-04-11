Про це інформує Центр національного спротиву.

"В межах акції українці наносять на рублі українські гасла й нагадують окупантам, що вони лише тимчасові намісники", - пише відомство.

Повідомляється, що нині так званий флешмоб відбувся у тимчасово окупованих містах Мелітополь, Сімферополь, Севастополь, Донецьк та Луганськ.

Активісти громадського руху "Жовта стрічка" продовжують діяльність в тимчасово окупованому півострові Крим - у Сімферополі, Ялті, Бахчисараї та Севастополі. Українці розвішують патріотичні постери, малюють графіті. Щодня їхня кількість зростає, додають у ЦНС.