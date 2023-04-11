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Головна війна з Росією "Росія програє, Путін - убивця": на тимчасово окупованих територіях поширюють рублі з патріотичними надписами

"Росія програє, Путін - убивця": на тимчасово окупованих територіях поширюють рублі з патріотичними надписами

11 квітня, 2023 вiвторок
12:48
війна з Росією рубль вогонь

ЦНС повідомили, що українські активісти "Жовта стрічка" на тимчасово окупованих територіях поширюють рублі з патріотичними надписами: "Росія програє, Путін - убивця"

Про це інформує Центр національного спротиву.

"В межах акції українці наносять на рублі українські гасла й нагадують окупантам, що вони лише тимчасові намісники", - пише відомство.

Повідомляється, що нині так званий флешмоб відбувся у тимчасово окупованих містах Мелітополь,  Сімферополь, Севастополь, Донецьк та Луганськ.

Активісти громадського руху "Жовта стрічка" продовжують діяльність в тимчасово окупованому півострові Крим - у Сімферополі, Ялті, Бахчисараї та Севастополі. Українці розвішують патріотичні постери, малюють графіті. Щодня їхня кількість зростає, додають у ЦНС.

  • Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що російський ворог продовжує намагатись виконувати план примусової паспортизації мешканців тимчасово окупованих регіонів України.
  • Місцеві жителі тимчасово окупованих територій відмовляються співпрацювати з ворогом: росіяни організували "відрядження" робітників РФ на ці землі. 

Донецьк
Крим
Луганськ
Мелітополь
російська армія
Луганщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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