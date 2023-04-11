"Росія програє, Путін - убивця": на тимчасово окупованих територіях поширюють рублі з патріотичними надписами
ЦНС повідомили, що українські активісти "Жовта стрічка" на тимчасово окупованих територіях поширюють рублі з патріотичними надписами: "Росія програє, Путін - убивця"
Про це інформує Центр національного спротиву.
"В межах акції українці наносять на рублі українські гасла й нагадують окупантам, що вони лише тимчасові намісники", - пише відомство.
Повідомляється, що нині так званий флешмоб відбувся у тимчасово окупованих містах Мелітополь, Сімферополь, Севастополь, Донецьк та Луганськ.
Активісти громадського руху "Жовта стрічка" продовжують діяльність в тимчасово окупованому півострові Крим - у Сімферополі, Ялті, Бахчисараї та Севастополі. Українці розвішують патріотичні постери, малюють графіті. Щодня їхня кількість зростає, додають у ЦНС.
- Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що російський ворог продовжує намагатись виконувати план примусової паспортизації мешканців тимчасово окупованих регіонів України.
- Місцеві жителі тимчасово окупованих територій відмовляються співпрацювати з ворогом: росіяни організували "відрядження" робітників РФ на ці землі.
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