Окупанти знайшли новий інструмент спонукання населення до отримання російських паспортів, - ЦНС
Російський ворог продовжує намагатись виконувати план примусової паспортизації мешканців тимчасово окупованих регіонів України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією джерела, зараз окупанти застосовують новий інструмент спонукання населення до отримання російських паспортів – видачу державних житлових сертифікатів РФ, призначених для придбання житла на території Росії.
"Інформаційна кампанія, яка була розгорнута навколо даного процесу, наголошує на тому, що херсонці укладають угоду та оселилися в нові квартири "в безпечних регіонах РФ", а середня сума еквівалентна одному такому сертифікату складає близько 2,928 млн російських рублів, покриваючи вартість житла в таких населених пунктах як Ставрополь чи Краснодар", - пише ЦНС.
У Центрі зауважили, що темпи паспортизації низькі й навіть така агітація не допомагає виконати план, який поставила перед колаборантами Москва.
- Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та забороняють вільно пересуватися мешканцям регіону.
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