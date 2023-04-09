Окупанти знайшли новий інструмент спонукання населення до отримання російських паспортів, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією джерела, зараз окупанти застосовують новий інструмент спонукання населення до отримання російських паспортів – видачу державних житлових сертифікатів РФ, призначених для придбання житла на території Росії.

"Інформаційна кампанія, яка була розгорнута навколо даного процесу, наголошує на тому, що херсонці укладають угоду та оселилися в нові квартири "в безпечних регіонах РФ", а середня сума еквівалентна одному такому сертифікату складає близько 2,928 млн російських рублів, покриваючи вартість житла в таких населених пунктах як Ставрополь чи Краснодар", - пише ЦНС.

У Центрі зауважили, що темпи паспортизації низькі й навіть така агітація не допомагає виконати план, який поставила перед колаборантами Москва.