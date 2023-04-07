Окупанти продовжують вивозити награбоване майно з Херсонської області і забороняють вільно пересуватися мешканцям регіону
Загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та забороняють вільно пересуватися мешканціям регіону
Про це інформує Центр нацспротиву.
Зазначають, що російська армія вивозить з сіл Скадовського району награбоване з захоплених будинків майно. Вони це роблять за допомогою колон техніки уночі. Водночас загарбники посилили перевірки мешканців Херсонщини, під час яких також вилучають майно.
Також окупанти заборонили вільно пересуватися мешканцям регіону, які не мають паспорта РФ. Їм погрожують відкриттям кримінальних справ і вивезенням до Росії.
- 6 квітня стало відомо, що загарбницька адміністрація не може знайти студентів для своїх псевдоуніверситетів на тимчасово окупованій території України.
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