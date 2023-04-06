Про це інформує Центр нацспротиву.

Російська окупаційна адміністрація заявила про створення 29 фейкових університетів на тимчасово окупованих територіях, проте не може знайти студентів.

"Університети" працюють на базі захоплених приміщень українських вишів.

"Аби набрати студентів, місцевим обіцяють вступ без іспитів й стипендію, також на заочну форму відправляють колаборантів. Все це робиться для імітації "запуску навчального процесу", - пояснюють в ЦНС.

Повідомляється, що так званим ректорам фейкових закладів вищої освіти дали завдання підготувати вільні гуртожитки для "студентів" з інших регіонів, яким теж дозволили "навчатись” без здачі іспитів.

Молоді обіцяють працевлаштування на тимчасово окупованій території.

"Так ворог хоче продовжувати політику зміни демографічного складу в регіоні", - додали у відомстві.