Росіяни на тимчасово окупованій території не можуть знайти студентів для своїх "університетів": ЦНС
Загарбницька адміністрація не може знайти студентів для своїх псевдоуніверситетів на тимчасово окупованій території України
Про це інформує Центр нацспротиву.
Російська окупаційна адміністрація заявила про створення 29 фейкових університетів на тимчасово окупованих територіях, проте не може знайти студентів.
"Університети" працюють на базі захоплених приміщень українських вишів.
"Аби набрати студентів, місцевим обіцяють вступ без іспитів й стипендію, також на заочну форму відправляють колаборантів. Все це робиться для імітації "запуску навчального процесу", - пояснюють в ЦНС.
Повідомляється, що так званим ректорам фейкових закладів вищої освіти дали завдання підготувати вільні гуртожитки для "студентів" з інших регіонів, яким теж дозволили "навчатись” без здачі іспитів.
Молоді обіцяють працевлаштування на тимчасово окупованій території.
"Так ворог хоче продовжувати політику зміни демографічного складу в регіоні", - додали у відомстві.
- Раніше ми повідомляли, що на ТОТ росіяни створили фейкові університети і готові виплачувати щомісяця 4 тис. рублів за навчання у таких закладах.
- У тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області рашисти наказали студентам вишів стати на військовий облік, ймовірно, ворог планує в подальшому їх мобілізувати.
- 21 березня Головне управляння розвідки повідомило, що в Росії у березні планують провести чергову хвилю мобілізації та створюють умови для призову студентів закладів вищої освіти.
- У Росії вирішили збільшити призовний вік, аби після закінчення навчання мобілізувати студентів та збільшити чисельність війська.
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