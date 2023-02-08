Окупанти пропонують щомісячні виплати по 4 тис. рублів за навчання українських дітей у фейкових університетах
На тимчасово окупованих територіях росіяни створили фейкові університети і готові виплачувати щомісяця 4 тис. рублів за навчання у таких закладах
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупанти захопили приміщення українських університетів на тимчасово окупованих територіях та створили свої фейкові навчальні заклади без студентів. Більшість студентів не стали “навчатись” в осередках пропаганди, де їм видадуть ніким не визнаний папірець. При тому, що ворог навіть скасував вступні іспити й плату за “навчання”, та це не допомогло", - пише Центр.
За інформацією ЦНС, росіяни обіцяють платити батькам щомісячну виплату у розмірі 4 тис. рублів на дитину від 18 років або до 23 років, за умови її очного навчання.
"Центр національного спротиву закликає не продавати майбутнє дітей. Наголошуємо, що фейкові дипломи зруйнують кар’єру студента, а в самих псевдоуніверситетах ніхто не планує навчати дітей, адже їх мета це залучити молодь до кремлівських рухів пропаганди", - йдеться у повідомленні.
- 7 лютого повідомлялось, що російські терористи боротяся з гривнею на тимчасово окупованих територіях.
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