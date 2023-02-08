Росія посилила боротьбу з гривнею на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
Російські терористи змушені боротись з гривнею на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
З 1 січня росіяни заборонили обіг гривні на окупованих територіях, проте українці відмовляються користуватись рублем, що змушує терористів посилювати боротьбу.
"Українці хочуть зробити залежними від виплат в рублях, й таким чином посилити паспортизацію. Бо саме паспорт є необхідною умовою отримання виплат. Відбуваються рейди по магазинах, які приймають гривні. Також ворог затримав валютників, як здійснювали обіг. Крім того, під час обшуків вилучають термінали банків", - йдеться у матеріалі.
Відомо, що окупанти посилили відповідальність за обіг гривні. Тепер за продаж товарів в українській валюті передбачено штраф 300 тис. рублів.
"Ця історія наявно ілюструє справжній ступінь підтримки окупантів місцевими мешканцями, а не ті числа, які малюють росіяни на псевдореферендумах", - наголошує Центр нацспротиву.
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