Росія посилила боротьбу з гривнею на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

З 1 січня росіяни заборонили обіг гривні на окупованих територіях, проте українці відмовляються користуватись рублем, що змушує терористів посилювати боротьбу.

"Українці хочуть зробити залежними від виплат в рублях, й таким чином посилити паспортизацію. Бо саме паспорт є необхідною умовою отримання виплат. Відбуваються рейди по магазинах, які приймають гривні. Також ворог затримав валютників, як здійснювали обіг. Крім того, під час обшуків вилучають термінали банків", - йдеться у матеріалі.

Відомо, що окупанти посилили відповідальність за обіг гривні. Тепер за продаж товарів в українській валюті передбачено штраф 300 тис. рублів.

"Ця історія наявно ілюструє справжній ступінь підтримки окупантів місцевими мешканцями, а не ті числа, які малюють росіяни на псевдореферендумах", - наголошує Центр нацспротиву.