Окупанти змушують українських старшокласників складати шкільні іспити в Росії, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, з Лисичанська було вивезено 50 учнів 11 класу для підготовки та здачі ЄДЕ (ЕГЭ). Всіх їх вивезли до Єлабуги (республіка Татарстан). Надалі їм обіцяють безкоштовне навчання у ВНЗ на території РФ.

"Мета всіх цих заходів асиміляція молоді, а отже знову йде мова про етноцид українців й нищення самоідентифікації. Водночас такий приклад демонструє, що самі росіяни не вірять, що ТОТ – це РФ, а отже необхідно їхати здавати державні іспити на території Росії", - пише Центр нацспротиву.

29 січня у Генштабі розповіли, що з лікарень Каховки та Нової Каховки окупанти вивезли все медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області, а самі заклади ворог закриває.

2 лютого на тимчасово окупованій території Херсонської області російські терористи створили цивільну адміністрацію.

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