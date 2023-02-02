На Херсонщині окупанти створили цивільну адміністрацію, але не можуть знайти працівників, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти створили “адміністрацію Херсонської області” замість “військово-цивільної” на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини. Створення “цивільної” адміністрації потрібні Кремлю аби створити ілюзію повернення до мирного життя, яке несе РФ під час “української агресії”. При цьому в регіоні досі діє “військовий стан”, який запровадив лідер окупантів Владімір Путін для посилення репресій в регіоні", - пишуть у Центрі.

Росіяни не можуть знайти персонал для роботи у своїй окупаційній адміністрації. Фактично “адміністрація” продовжує працювати в попередньому режимі.

29 січня у Генштабі розповіли, що з лікарень Каховки та Нової Каховки окупанти вивезли все медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області, а самі заклади ворог закриває.

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