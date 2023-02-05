Росія вивозить українських дітей з Луганщини у Карелію, - Центр нацспротиву
Російські окупанти збираються відправити українських дітей, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганщини, у Карелію
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На цьому тижні відбулась зустріч голови зборів республіки Карелія Еліссана Шандаровича та голови, так званої “народної ради” на ТОТ Луганської області Денисом Мірошниченко. Одним із ключових питань було направлення на “відпочинок” та “оздоровлення” дітей з окупованої Луганщини на “прекрасні курорти” Карелії. Зважаючи на те, яким чином росіяни “відпочивають” у полярних широтах це аж ніяк не сприяє оздоровленню", - розповіли у ЦНС.
У Центрі пояснюють, що такі поїздки керівників різних регіонів РФ із намірами "виторгувати" собі певну кількість дітей для "оздоровлення" мають як суто практичну мету – списання бюджетних коштів на ці заходи, так і більш моторошну – все більше з’являється свідчень щодо викрадень неповнолітніх та торгівлі людьми.
"Центр національного спротиву закликає мешканців окупованих територій у жодному разі не скеровувати своїх дітей на будь-які поїздки організовані окупаційними адміністраціями", - йдеться у повідомленні.
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