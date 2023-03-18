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Британська розвідка пояснила, навіщо у РФ змінюють призовний вік

18 березня, 2023 субота
09:18
війна з Росією мобілізація на росії, чмобіки

У Росії вирішили збільшити призовний вік, аби після закінчення навчання мобілізувати студентів та збільшити чисельність війська

Про це пише міноборони Британії у twitter

Британська розвідка припускає, що російська влада, ймовірно, готується сприяти ширшому призову на військову службу для забезпечення своїх військових потреб. Так 13 березня депутати російської думи внесли законопроєкт про зміну вікової категорії призову на військову службу чоловіків з нинішніх 18-27 років на 21-30. Ймовірно, закон буде прийнятий і набуде чинності в січні 2024 року.

З часів Радянського Союзу в Росії продовжували проводити призови двічі на рік. Вони відрізняються від "часткової" мобілізації, яка проводиться з вересня 2022 року. РФ продовжує офіційно заперечувати участь призовників у війні проти України, хоча щонайменше сотні з них брали участь у бойових діях після того, як їх примусили підписати контракти.

"Зараз багато чоловіків у РФ 18-21 року претендують на звільнення від призову через навчання у вищих навчальних закладах. Влада, швидше за все, змінює вікову категорію, щоб збільшити чисельність війська та врешті примусити студентів служити. Навіть якщо Росія й надалі утримуватиметься від використання призовників у війні, додаткові строковики вивільнять більшу частину професійних солдатів для участі у бойових діях", - дійшли висновку в розвідці Британії. 


 
російська армія
мобілізація
Військові новини
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