Про це інформує Маріупольська міська рада.

У тимчасово окупованому місті студентам вищих навчальних закладів розіслали вимогу терміново стати на військовий облік.

Повідомляється, що це може свідчити про "тиху" мобілізацію РФ.

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"Росіяни постійно показують неймовірний рівень свого цинізму. Вони зруйнували наше місто, а тепер хочуть змусити нашу молодь воювати проти своїх же. Нікого не цікавить, що це студенти, адже для окупантів усі маріупольці це лише додатковий ресурс. Ми вже бачили, як раніше окупанти призивали до своєї армії людей під виглядом працевлаштування. Зараз вони пішли ще далі", – сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.