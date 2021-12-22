Росія провела тренування 200 військових в окупованому Криму: відбивали напади "диверсантів"
У окупованому Криму Росія провела тренування з черговими підрозділами з відбивання нападу так званих диверсійних розвідувальних груп на об'єкти військової інфраструктури
Про це йдеться на сайті Міноборони РФ.
Навчання відбулися у з'єднаннях та військових частинах Чорноморського флоту (ЧФ), а також у армійському корпусі Південного військового округу, дислокованому в Криму.
У ході бойової підготовки підрозділ відпрацював збір та прибуття до призначеного району, відображення нападу "диверсантів", їх блокування та запобігання захопленню військових об'єктів.
Загалом у тренуваннях взяли участь понад 200 військовослужбовців, було задіяно близько 50 одиниць озброєння та військової техніки.
Як зазначається на сайті Міноборони РФ, подібні заходи з черговими підрозділами флоту "проводяться регулярно для підвищення рівня підготовки військовослужбовців до дій у різних умовах".
Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії, штаб якого знаходиться у Ростові-на-Дону.
- Нагадаємо, 16 грудня російські військові провели навчання у Чорному морі у районі окупованого Криму.
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