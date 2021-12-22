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Росія провела тренування 200 військових в окупованому Криму: відбивали напади "диверсантів"

22 грудня, 2021 середа
15:51
війна з Росією окупанти

У окупованому Криму Росія провела тренування з черговими підрозділами з відбивання нападу так званих диверсійних розвідувальних груп на об'єкти військової інфраструктури

Про це йдеться на сайті Міноборони РФ.

Навчання відбулися у з'єднаннях та військових частинах Чорноморського флоту (ЧФ), а також у армійському корпусі Південного військового округу, дислокованому в Криму.

У ході бойової підготовки підрозділ відпрацював збір та прибуття до призначеного району, відображення нападу "диверсантів", їх блокування та запобігання захопленню військових об'єктів.

Загалом у тренуваннях взяли участь понад 200 військовослужбовців, було задіяно близько 50 одиниць озброєння та військової техніки.

Як зазначається на сайті Міноборони РФ, подібні заходи з черговими підрозділами флоту "проводяться регулярно для підвищення рівня підготовки військовослужбовців до дій у різних умовах".

Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії, штаб якого знаходиться у Ростові-на-Дону.

  • Нагадаємо, 16 грудня російські військові провели навчання у Чорному морі у районі окупованого Криму.

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