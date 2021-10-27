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Росія ще на 1,5 року може затягнути повернення “скіфського золота” Україні, - Малюська

27 жовтня, 2021 середа
20:20
Суспільство скіфське золото

У разі оскарження Росією рішення Апеляційного суду Амстердама у справі про "скіфське золото", експонати повернуться в Україну не раніше ніж через півтора року

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє УНІАН.

Міністр уточнив, що на подачу касаційної скарги відводиться три місяці, ще до півтора років справа може розглядатися в касаційній інстанції.

Водночас він не виключив, що касаційна інстанція прийме рішення швидше.

"Я думаю, що вони, враховуючи важливість цієї справи, можливо, розглянуть касаційну скаргу швидше, ніж за півтора року", - прогнозує міністр.

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  • Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які до окупації Криму Росією зберігалися в музеях півострова.
  • Згодом, президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні "скіфського золота".
суди
Нідерланди
скіфське золото
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