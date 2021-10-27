Росія ще на 1,5 року може затягнути повернення “скіфського золота” Україні, - Малюська

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє УНІАН.

Міністр уточнив, що на подачу касаційної скарги відводиться три місяці, ще до півтора років справа може розглядатися в касаційній інстанції.

Водночас він не виключив, що касаційна інстанція прийме рішення швидше.

"Я думаю, що вони, враховуючи важливість цієї справи, можливо, розглянуть касаційну скаргу швидше, ніж за півтора року", - прогнозує міністр.

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