Росія шукає нові ринки палива в Африці та на Близькому Сході, - ЗМІ

Про це пише Reuters з посиланням на дані Refinitiv Eikon.

Видання повідомляє, що таке рішення, ймовірно, посилить конкуренцію за клієнтів між Росією та іншими великими експортерами палива – Саудівською Аравією та Сполученими Штатами – які є трійкою найбільших постачальників в Азію.

Європейський Союз повільно скорочував імпорт російської нафти та палива з березня і погодився на повне ембарго, яке набуде чинності до кінця 2022 року. Росія шукає нові торгові точки, такі як Африка та Близький Схід, щоб захистити свою частку на світовому ринку та запобігти більшому падінню експорту та видобутку нафти.

"Африка та Близький Схід, здається, є основними варіантами для російських постачальників нафтопродуктів, тому ми очікуємо збільшення поставок туди у другій половині року, оскільки ембарго ЄС наближається", – сказав Reuters трейдер, який займається торгівлею російськими нафтопродуктами.

Росія експортувала до Європи понад 2 мільйонів барелів палива на добу до введення санкцій. Наразі російські нафтові компанії збільшили поставки бензину та нафти в Африку та на Близький Схід із Балтії, повідомляють трейдери.

За даними Refinitiv Eikon, останніми місяцями Нігерія та Марокко були основними напрямками в Африці для російського бензину та нафти, а також у Сенегал, Судан, Кот-д'Івуар і Того. Загальний місячний обсяг поставок російського бензину та нафти в регіон протягом останніх місяців становив близько 200 тис. тонн.

Зміна на експортних ринках Росії призвела до безпрецедентної диспропорції на внутрішньому ринку Росії. За даними Reuters, дизельне паливо літнього класу зараз продається за ціною на 30-40% вище, ніж на бензин. Бензин, як правило, дорожче дизельного палива.

22 червня оператор газотранспортної системи (ГТС) України заявив про спроби Росії через маніпуляції з постачанням газу вплинути на політику країн ЄС.

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