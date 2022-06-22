Росія маніпулює постачаннями газу, щоб вплинути на країни ЄС, - оператор ГТС
Оператор газотранспортної системи (ГТС) України заявляє про спроби Росії через маніпуляції з постачанням газу вплинути на політику країн ЄС
Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.
"До "несправного" "Північного потоку-1" приєднався Турецький потік, що перебуватиме на ремонті. За першу добу такого обмеження, постачання російського газу знизилося на 14%, а ціна на споті зросла на майже 3%", - повідомляє Оператор ГТС.
Якби "Газпром" поводив себе як надійний партнер, він легко б знайшов можливість доставити необхідні обсяги газу своїм замовникам. Існує декілька альтернативних маршрутів, зокрема, через українську ГТС, яка має більш ніж достатні вільні потужності, — вважають у компанії.
Проте, як доводить Центр глобалістики "Стратегія XXI", використовуючи документи російського монополіста, припинення "Північного потоку-1" - це частина газової війни Росії, а її цілі – політичні.
В Європі й світі теж вбачають в нинішній газовій кризі маніпуляції й погоджуються, що Росія не є "надійним партнером". Наприклад, глава МЕА Фатіх Бірол в інтерв'ю Financial Times заявив, що Європа має терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю припинить експорт.
"Я вважаю, що скорочення [постачання газу] спрямовані на те, щоб не дати Європі заповнити сховища та посилити важелі впливу Росії у зимові місяці", – цитує Оператор ГТС Фатіха Бірола.
"Маніпуляціям, непрозорим діям, шантажу – не місце на газових ринках Європи. Однією з пропозицій української сторони до Європи щодо підвищення безпеки постачання природного газу є запровадження санкцій відносно російського газопроводу "Північний потік-1", що наразі виступає зброєю проти ЄС. До запровадження повного ембарго на російський газ це дозволило б посилити позиції України й водночас гарантувало б ЄС надійний маршрут транспортування палива", - заявили в українській компанії.
Для ілюстрації сказаного Оператор ГТС показав інфографіку впливу російських постачань на ціну газу в Європі.
- 22 червня стало відомо, що Європейський Союз тимчасово повернеться до використання вугільних електростанцій, щоб компенсувати нестачу російського газу.
- 12 червня президентка Європейської комісії застерегла країни ЄС від повернення до використання викопного палива, а натомість нарощували інвестиції у відновлювану енергетику в умовах скорочення постачань газу з РФ. ЄС, за словами фон дер Ляєн, має "екстрені заходи", щоб реагувати на загрозу припинення постачань газу з Росії, включно з заходами з енергоощадження та визначенням галузей, які пріоритетно отримуватимуть газ.
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