Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

"До "несправного" "Північного потоку-1" приєднався Турецький потік, що перебуватиме на ремонті. За першу добу такого обмеження, постачання російського газу знизилося на 14%, а ціна на споті зросла на майже 3%", - повідомляє Оператор ГТС.

Якби "Газпром" поводив себе як надійний партнер, він легко б знайшов можливість доставити необхідні обсяги газу своїм замовникам. Існує декілька альтернативних маршрутів, зокрема, через українську ГТС, яка має більш ніж достатні вільні потужності, — вважають у компанії.

Проте, як доводить Центр глобалістики "Стратегія XXI", використовуючи документи російського монополіста, припинення "Північного потоку-1" - це частина газової війни Росії, а її цілі – політичні.

В Європі й світі теж вбачають в нинішній газовій кризі маніпуляції й погоджуються, що Росія не є "надійним партнером". Наприклад, глава МЕА Фатіх Бірол в інтерв'ю Financial Times заявив, що Європа має терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю припинить експорт.

"Я вважаю, що скорочення [постачання газу] спрямовані на те, щоб не дати Європі заповнити сховища та посилити важелі впливу Росії у зимові місяці", – цитує Оператор ГТС Фатіха Бірола.

"Маніпуляціям, непрозорим діям, шантажу – не місце на газових ринках Європи. Однією з пропозицій української сторони до Європи щодо підвищення безпеки постачання природного газу є запровадження санкцій відносно російського газопроводу "Північний потік-1", що наразі виступає зброєю проти ЄС. До запровадження повного ембарго на російський газ це дозволило б посилити позиції України й водночас гарантувало б ЄС надійний маршрут транспортування палива", - заявили в українській компанії.

Для ілюстрації сказаного Оператор ГТС показав інфографіку впливу російських постачань на ціну газу в Європі.

22 червня стало відомо, що Європейський Союз тимчасово повернеться до використання вугільних електростанцій, щоб компенсувати нестачу російського газу.

12 червня президентка Європейської комісії застерегла країни ЄС від повернення до використання викопного палива, а натомість нарощували інвестиції у відновлювану енергетику в умовах скорочення постачань газу з РФ. ЄС, за словами фон дер Ляєн, має "екстрені заходи", щоб реагувати на загрозу припинення постачань газу з Росії, включно з заходами з енергоощадження та визначенням галузей, які пріоритетно отримуватимуть газ.

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