Росія скликає Радбез ООН через постачання Україні озброєння країнами Заходу

Про це повідомили у секретаріаті Радбезу, пише Укрінформ.

Засідання заплановане у п’ятницю, о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Раніше зазначалось, що Росія активно домагається зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії Росією українських територій та обмеження військової активності НАТО й Заходу в Європі.

Нагадаємо, усі попередні засідання Радбезу, які стосувались українського питання, закінчувались фіаско для Росії. Зокрема 23 листопада Радбез ООН обговорив масований ракетний удар РФ по Україні.

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