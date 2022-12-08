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Росія скликає Радбез ООН через постачання Україні озброєння країнами Заходу

8 грудня, 2022 четвер
23:39
війна з Росією Радбез ООН

Росія зажадала скликання 9 грудня Радбезу ООН для обговорення постачання Україні озброєнь західними країнами

Про це повідомили у секретаріаті Радбезу, пише Укрінформ.

Засідання заплановане у п’ятницю, о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Раніше зазначалось, що Росія активно домагається зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії Росією українських територій та обмеження військової активності НАТО й Заходу в Європі.

  • Нагадаємо, усі попередні засідання Радбезу, які стосувались українського питання, закінчувались фіаско для Росії. Зокрема 23 листопада Радбез ООН обговорив масований ракетний удар РФ по Україні.

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Росія
Радбез ООН
зброя для України
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