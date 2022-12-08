Росія скликає Радбез ООН через постачання Україні озброєння країнами Заходу
Росія зажадала скликання 9 грудня Радбезу ООН для обговорення постачання Україні озброєнь західними країнами
Про це повідомили у секретаріаті Радбезу, пише Укрінформ.
Засідання заплановане у п’ятницю, о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).
Раніше зазначалось, що Росія активно домагається зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії Росією українських територій та обмеження військової активності НАТО й Заходу в Європі.
- Нагадаємо, усі попередні засідання Радбезу, які стосувались українського питання, закінчувались фіаско для Росії. Зокрема 23 листопада Радбез ООН обговорив масований ракетний удар РФ по Україні.
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