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Радбез ООН обговорить масований ракетний удар РФ по Україні

23 листопада, 2022 середа
20:14
війна з Росією Організація Об'єднаних Націй, ООН

У середу, 23 листопада, Радбез ООН обговорить масований ракетний удар РФ по Україні. Засідання відбудеться о 23:00 за київським часом

Про це йдеться на сайті Організації Об'єднаних Націй. 

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський доручив послу України в ООН звернутися із запитом про невідкладне засідання Ради безпеки після сьогоднішнього обстрілу нашої країни.

"Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини", - написав Зеленський у twitter.

  • 23 листопада окупанти випустили близько 65 крилатих ракет, постраждали будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції щонайменше у чотирьох регіонах.

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ООН
Володимир Зеленський
Рада безпеки ООН
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