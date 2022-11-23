Радбез ООН обговорить масований ракетний удар РФ по Україні
У середу, 23 листопада, Радбез ООН обговорить масований ракетний удар РФ по Україні. Засідання відбудеться о 23:00 за київським часом
Про це йдеться на сайті Організації Об'єднаних Націй.
Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський доручив послу України в ООН звернутися із запитом про невідкладне засідання Ради безпеки після сьогоднішнього обстрілу нашої країни.
"Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини", - написав Зеленський у twitter.
- 23 листопада окупанти випустили близько 65 крилатих ракет, постраждали будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції щонайменше у чотирьох регіонах.
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