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Війна з Росією: хроніка
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Росія спробує закріпитися на зайнятих рубежах, - Маляр

15 березня, 2022 вiвторок
23:16
війна з Росією Ганна Маляр

Армія РФ буде намагатися закріпитися на тих позиціях, де вони тимчасово зайняли територію

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час національного марафону, повідомляє Укрінформ.

"Ворог вчиться з нами воювати, тому що у них були одні плани, вони вже бачать, що ці плани нездійсненні. Вони не можуть захопити Україну. І зараз вони переформатовують порядок своїх дій і шукають план Б, щоб все-таки реалізувати бодай щось. І очевидно, щоб показати хоч якийсь результат для своїх командувачів. Вони будуть пробувати закріпитися на тих рубежах, де вони тимчасово вже зайняли територію", - сказала Маляр.

За її словами, зарза важлива позиція місцевих жителів, які чинять опір і не дають можливість росіянам здійснити свій план.

 

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міноборони
Ганна Маляр
вторгнення в Україну
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