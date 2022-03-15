Росія спробує закріпитися на зайнятих рубежах, - Маляр

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час національного марафону, повідомляє Укрінформ.

"Ворог вчиться з нами воювати, тому що у них були одні плани, вони вже бачать, що ці плани нездійсненні. Вони не можуть захопити Україну. І зараз вони переформатовують порядок своїх дій і шукають план Б, щоб все-таки реалізувати бодай щось. І очевидно, щоб показати хоч якийсь результат для своїх командувачів. Вони будуть пробувати закріпитися на тих рубежах, де вони тимчасово вже зайняли територію", - сказала Маляр.

За її словами, зарза важлива позиція місцевих жителів, які чинять опір і не дають можливість росіянам здійснити свій план.



