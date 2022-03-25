Росія стає тягарем для Китаю після вторгнення в Україну, - Пентагон
Росія стає дедалі більшим тягарем для Китаю після введення військ на територію України
Про це повідомляє Reuters.
За словами високопоставленого чиновника Пентагону, вторгнення Росії в Україну зробило РФ стратегічним тягарем для Китаю.
"Я вважаю, що дії Путіна в Україні, роблять Росію набагато більшим стратегічним тягарем для Пекіна, ніж це було шість тижнів тому чи півроку тому", – сказав заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал.
Варто зазначити, що ще у лютому Китай і Росія оголосили про партнерство "без обмежень", підтримавши один одного в протистоянні щодо України та Тайваню та пообіцявши більше співпрацювати проти Заходу.
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