Росія стає тягарем для Китаю після вторгнення в Україну, - Пентагон

Про це повідомляє Reuters.



За словами високопоставленого чиновника Пентагону, вторгнення Росії в Україну зробило РФ стратегічним тягарем для Китаю.



"Я вважаю, що дії Путіна в Україні, роблять Росію набагато більшим стратегічним тягарем для Пекіна, ніж це було шість тижнів тому чи півроку тому", – сказав заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал.



Варто зазначити, що ще у лютому Китай і Росія оголосили про партнерство "без обмежень", підтримавши один одного в протистоянні щодо України та Тайваню та пообіцявши більше співпрацювати проти Заходу.

Китай розуміє, що його майбутнє тісніше пов'язане із Заходом, аніж із Росією, - Байден