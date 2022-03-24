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Китай розуміє, що його майбутнє тісніше пов'язане із Заходом, аніж із Росією, - Байден
Президент Джо Байден після екстреного саміту НАТО у Брюсселі дав пресконференцію, на якій розкрив деталі розмови із головою КНР Сі Цзіньпіном
Про це повідомляє "Голос Америки", - інформує Еспресо.TV.
"Я дуже чітко спілкувався із Сі Цзіньпіном. Я йому пояснив, які будуть наслідки, якщо він допомагатиме Росії. Я також зазначив, що для нього буде велика загроза, якщо підтримуватиме РФ. Я не буду детально розповідати, якими будуть наслідки цієї розмови. 1 квітня буде конференція із Сі Цзіньпіном. Китай розуміє дуже добре, що їхнє економічне майбутнє тісніше пов'язане із Заходом, аніж із Росією", – сказав Байден.
- Нагадаємо, Генсек НАТО звинуватив Китай у підтримці РФ шляхом "відвертої брехні та дезінформації".
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