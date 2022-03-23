Китай блокує виключення Росії з G20
Китай не готовий проголосувати за виключення Росії з "Групи двадцяти" через її війну в Україні
Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Ванг Венбін, пише Європейська правда.
"Жоден член не має права виключати іншу країну. G20 має впроваджувати справжню багатовекторність, посилювати єдність і співпрацю", - сказав речник.
Він зазначив, що G20 потрібно далі співпрацювати для вирішення спільних проблем, зокрема економічного відновлення після пандемії коронавірусу, а Росія є "важливим членом" групи.
- Нагадаємо, Китай намагається зняти питання війни Росії в Україні з порядку денного G20.
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