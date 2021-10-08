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Росія тримає біля українських кордонів 19 батальйонно-тактичних груп, - Україна в ОБСЄ

8 жовтня, 2021 п'ятниця
07:18
війна з Росією російські війська

Незважаючи на завершення російських військових навчань "Запад 2021" біля кордону з Україною досі залишаються 19 батальйонно-тактичних груп ЗС РФ. Росія має надати роз’яснення з цього приводу у рамках Віденського документу ОБСЄ

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

"На тлі того, що 19 батальйонно-тактичних груп все ще перебувають на кордоні після закінчення військових навчань "Захід 2021", російська сторона все ще має виконати заходи щодо прозорості відповідно до Віденського документу 2011 року, як це було рекомендовано на спільному засіданні Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва. Це – питання поваги до цієї Ради та поважних делегацій, а також стосується зобов’язань Росії у рамках ОБСЄ", - заявив Цимбалюк.

Український посол нагадав, що весною цього року на тлі масового нарощування військ Росією біля кордону з Україною спостерігалося різке зростання кількості обстрілів з боку збройних формувань РФ в ОРДЛО.

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